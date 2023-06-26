直度拍vlog丨Canon PowerShot V10 嶄新掌機設計 內置1吋CMOS可拍4K 兼變webcam

暑假旅遊旺季來臨，拍片打卡的vlog機當道。Canon最近推出一款設計獨特的傻瓜vlog機「PowerShot V10」，掌機介乎GoPro/DJI OSMO隨身運動攝錄與自家IXUS系列卡片相機之間，內置翻揭屏幕、1吋CMOS支援4K直度拍片及自帶支架，完全針對vlog攝錄和社交平台視頻應用。最重要的是入手門檻低，僅售3.7K有找，即使連遙控器與三腳架手柄加購，埋單都只不過5K有找，適合打算在疫後首個暑假報復式旅遊首嘗拍vlog的朋友選購。