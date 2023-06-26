直度拍vlog丨Canon PowerShot V10 嶄新掌機設計 內置1吋CMOS可拍4K 兼變webcam

暑假旅遊旺季來臨，拍片打卡的vlog機當道。Canon最近推出一款設計獨特的傻瓜vlog機「PowerShot V10」，掌機介乎GoPro/DJI OSMO隨身運動攝錄與自家IXUS系列卡片相機之間，內置翻揭屏幕、1吋CMOS支援4K直度拍片及自帶支架，完全針對vlog攝錄和社交平台視頻應用。最重要的是入手門檻低，僅售3.7K有找，即使連遙控器與三腳架手柄加購，埋單都只不過5K有找，適合打算在疫後首個暑假報復式旅遊首嘗拍vlog的朋友選購。
4K攝錄 一手掌控
Canon PowerShot V10配備1吋背照式CMOS影像感應器，總像素約20.9MP像素，拍片有效像素約13.1MP像素；相片有效像素約15.2MP像素，並搭載19毫米f/2.8光圈廣角鏡頭(35毫米等效焦距)，可供最長3倍數碼變焦、最高[email protected]/30p及全高清50p/60p H.264 MP4短片拍攝。口袋袖珍垂直機身設計，輕巧僅重211克，於正面設有攝錄/暫停按鈕，單手操作即可完成拍攝。另外機背2吋46萬點觸控屏容許往上掀翻轉到正面，方便vlogger自拍。
針對vlog靈活攝錄，新機具備臉部追蹤自動對焦偵測，亦加入美肌短片模式，又新增14種色彩濾鏡及短片自動中灰濾鏡(ND 0.9)，令短片款式有更多選擇。為對應不同社交媒體平台對影像比例的要求，PowerShot V10還配備14種長寬比標記選擇。續航力方面，此機可供連續攝錄時間為1小時，足夠應付一般拍片需要。
售價方面，Canon PowerShot V10售3,680港元；無線遙控器(BR-E1)售310港元、三腳架手柄(HG-100TBR)售880港元，現已上市。