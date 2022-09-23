相機快拆 秒變直度 160分鐘喪拍 DJI Osmo Action 3

磁吸快拆變直度攝錄

Osmo Action 3革新傳統運動相機的固定方式，其改良版磁吸快拆設計增強卡扣力度並新增定位柱和底部矽膠，有效提升運動過程中的抗衝擊與抗震能力。同時，只要透過橫直拍防護框和快拆卡扣，即可極速切換拍攝形態。新機配備1/1.7吋CMOS的155°超廣角鏡，支援D-Cinelike色彩模式、縮時攝影和數碼變焦，可拍攝12MP像素照片和最高[email protected]影片。Osmo Action 3內置最新RockSteady 3.0超強增穩技術，而地平線增穩可以對任何角度的地平線方向傾斜進行水平校正，廠方指即使經歷劇烈顛簸或360°旋轉，畫面仍始終保持水平穩定。如開啟地平校正的話，更可對±45°內的地平線方向傾斜進行水平校正，觀看時視覺感受更舒適。

1770mAh電量

16米防水與-20°C耐寒

續航力向來是運動相機的關注重點，Osmo Action 3內置1,770 mAh電量，於常溫環境下可拍160分鐘全高清清30fps影片，或是90分鐘[email protected]影片，滿足大多數運動場景中的拍攝長度。而且產品首次加入快充技術，透過自家30W充電僅18分鐘便可充80%電量，機動性高。加上此機能夠在-20°C寒冷環境下使用150分鐘；亦可裸機16米防水或加裝防水殼作60米深潛，足以配合不同極限運動。售價方面，Osmo Action 3售2,699港元，而全能套裝售3,539港元，現已上市。

查詢：3727 8000