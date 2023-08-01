熱門搜尋:
西貢鯨魚 三隧分流 動漫節2023 銀色債券 微辣 港元定存 C觀點 網上熱話 Ray Online 居屋2023 澳門旅遊 深圳好去處 樓市 日本旅遊 姜濤 BNO
返回
科技
2023-08-01 18:05:00

真無線耳機丨搭載Dynamic Driver X單元 全新降噪QN2e Sony WF-1000XM5音色再進化

分享：
真無線耳機丨搭載Dynamic Driver X單元 全新降噪QN2e Sony WF-1000XM5音色再進化

真無線耳機丨搭載Dynamic Driver X單元 全新降噪QN2e Sony WF-1000XM5音色再進化

以「世界級降噪技術」自居，Sony新鮮推出旗艦級真無線耳機WF-1000XM5，搭載全新Dynamic Driver X單元和QN2e降噪晶片，將音色和阻隔雜音的性能再進化。

提供黑與銀白兩款配色選擇。 耳機較上代WF-1000XM4細小約25%、輕約20%，使長時間佩戴更加舒適。 每邊耳機配有3個麥克風，包括雙反饋麥克風，可提高消除低頻噪音的表現。 耳機續航力為8小時，支援快充3分鐘提供60分鐘播放時間。 對應Qi技術輕鬆為耳機進行無線充電。

驟眼看，新一代Sony WF-1000XM5沿用系列設計造形，貌似變化不大，然而耳機體驗較上代WF-1000XM4細小約25%，重量輕約20%，佩戴更貼耳，羽量級輕盈更無負擔。

耳機著重提升無干擾聆聽的標準。在每邊耳機各配備3個麥克風，包括雙反饋麥克風，可提高消除低頻噪音的表現，更能準確捕捉環境聲音。耳機還內置自家開發的V2音頻處理晶片和QN2e高清降噪晶片，透過獨特的技術組合來控制兩邊耳機的麥克風，在嘈雜的公眾地方仍能提供近乎靜音的降噪質素。耳機又具備深度神經網絡(DNN)處理和骨傳導感應器的AI降噪演算法，即使在嘈雜的環境中免提通訊，話音也保持清晰自然，無損溝通。

音色方面，新作配備嶄新Dynamic Driver X單元，呈現更廣寬頻率、更深沉低音和清晰人聲，配合對應24位元高保真音頻處理和高效能模擬放大功能，猶如身處錄音室的監聽級享受；噪音隔離耳塞套更採用聚氨酯泡棉物料，以便消除高頻範圍內的噪音。

Sony WF-1000XM5將於89日正式發售，備有白色售價為2,490港元。

查詢：2833 5129

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受