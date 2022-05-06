碳中和認證智能用電 Lenovo Yoga 9i 環保先決

近年不少腦牌響應碳中和行動，從生產至應用均加入環保元素。Lenovo在網上春季新品發布會上，推出獲碳中和認證的第七代Yoga 9i翻摺板腦，除適應混合辦公需要下的靈活應用外，又加入「Lenovo A.I.引擎+」智能用電功能。同場還有針對遠端協作的Yoga AIO 7一體式電腦，全面迎合混合生活新常態。

Yoga 9i：符合產品碳足跡標準

作為第七代Yoga旗艦機種，Lenovo Yoga 9i翻摺變形板腦採用綠色設計，通過ISO 14067:2018產品碳足跡標準，從選取原物料、設計生產及運輸流程等，能夠實踐碳中和，適合注重可持續發展的用家選購。新機配備14吋16:10比例且高達4K解析度OLED PureSight觸控屏，符合VESA Display HDR True Black 500標準，其10位元色彩深度能呈現逾10億種顏色和100% DCI-P3全色域，支援Dolby Visions並配備4個Bowers & Wilkins調音喇叭，聲畫栩栩如生。

規格方面，此機搭載第12代Intel Core i7-1280P處理器，14核心架構設計最高能超頻至4.8GHz，並內置24MB快取記憶體，及整合Iris Xe顯示晶片；配搭最高32GB記憶體連1TB SSD，足以應付文娛需要。新機還配備強大Lenovo A.I.引擎+，可根據用家當刻工作任務和系統負載量，預測電源或電池用量需求，動態調節風扇速度和硬件性能，改善及提升機體速度兼智能用電。人工智能引擎更內置Lenovo Intelligent Sense智能感知與Integrated Security集成安全，協助用家更順暢及安全地工作。燕麥色機身、僅重1.37公斤、續航力達12小時的Lenovo Yoga 9i，售17,998港元起，本月下旬上市。

Yoga AIO 7：底座細小 釋放桌面空間

同場還有新設計的27吋Yoga AIO 7，採用95% DCI-P3色域的4K IPS窄邊框顯示屏和，配合小巧底座支架設計，屏幕可90度靈活旋轉、抬起和傾斜以適合更多視角，加上底座內置雙JBL 5W喇叭，對應自家無源輻射器音箱設計，廠方指能大幅減少音色失真，適合娛樂使用。硬件方面，此機採用AMD Ryzen 7 6800H、32GB記憶體連1TB SSD儲存，最高可選AMD Radeon RX 6600M高效顯示卡，規格強勁。售價方面，Yoga AIO 7賣19,998港元起，6月下旬上市。

值得一提，為了進一步支援混合生活模式，Lenovo還推出Smart Lock智能鎖服務。軟件應用以雲端為基礎，並由Absolute提供支援，用家可透過Lenovo Vantage取得，即使電腦不幸被盜亦毋須擔憂，用家仍能隨時遙距控制及管理儲存在設備上的個人資料。新服務預計於今年第三季推出，詳情待定。查詢：2593 0388