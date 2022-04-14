私人投影丨今日開訂 100吋巨幕 Samsung The Freestyle

Samsung在今年初CES 2022曾發表集投影機、喇叭及氣氛燈光設備多功能於一身的流動娛樂裝置The Freestyle，深受粉絲歡迎。如今官方宣布在今日開放預售(7,980港元)，下周一4月18日CSL搶先上架。

首部獲 OTT 串流媒體 認證 內置Smart TV

Samsung The Freestyle的純白圓柱機身造型，輕巧僅重830克，顛覆傳統方正投影機。產品是首部獲OTT串流媒體合作夥伴(如YouTube、Netflix及Disney+)認證的娛樂裝置，兼備Smart TV觀賞體驗，並配備多角度支架作180度投射角度，方便用家隨處享受30至100吋的超大畫面，由牆壁至天花板均能清晰投影。此外支援三重自動調節功能(自動對焦、自動梯形修正及自動水平調)，時刻提供理想影像比例，還能根據牆身顏色調整投影畫面色彩，兼容1080p全高清解像度、 PurColor純淨色彩技術及HDR技術，畫質自然呈現。

兼備氣氛燈效及 360 度揚聲器 營造氣氛

玩法多元的The Freestyle又豈止投影。產品還內置了多款動態或靜態氣氛燈光、霓虹燈飾、棱鏡圖案及戶外場景，可於特別場合如生日派對、酒會、Staycation或聚會用作粉飾空間或增加情調，另外360度音效全面覆蓋每個角落，讓整個空間充斥影院級音效，為活動增添氣氛。當毋須投影時，亦可選擇預設燈效並蓋上半透明保護鏡，作柔和燈光的照明用途。再者，產品的特大32,000mAh容量電池底座，更同時支援智能手機充電；亦可透過USB-C外接流動電源充電，兼容USB-PD和50W/20V輸出或以上的外接電池。