科技會展｜Revive Tech Asia開幕 逾百領袖參與80項研討會

由Revive Tech Asia主辦的亞洲商業科技會議及展覽「Revive Tech Asia 2023」昨天揭幕，活動一連兩天，在香港天際100舉行，在過百個合作夥伴及參展商支持下，兩天內將舉辦逾80項科技領域相關的研討會、辯論、講座，邀請了逾100名商界領袖及學者，討論當下熱門的科技議題，例如人工智能(AI)與數據、網絡安全、數碼基礎設施以及客戶體驗等。

另外，IKEA旗下的IKEA for Business，和Neat、ViewSonic、Nespresso等合作「未來工作專區」展區，展示一系列創新方案，讓參與者親身體驗切合新常態模式下靈活多變的工作空間設計。