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科技
2023-10-19 17:24:15

科技會展｜Revive Tech Asia開幕 逾百領袖參與80項研討會

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科技會展｜Revive Tech Asia開幕 逾百領袖參與80項研討會

「Revive Tech Asia 2023」昨天揭幕，活動一連兩天，在香港天際100舉行。

Revive Tech Asia主辦的亞洲商業科技會議及展覽「Revive Tech Asia 2023」昨天揭幕，活動一連兩天，在香港天際100舉行，在過百個合作夥伴及參展商支持下，兩天內將舉辦逾80項科技領域相關的研討會、辯論、講座，邀請了逾100名商界領袖及學者，討論當下熱門的科技議題，例如人工智能(AI)與數據、網絡安全、數碼基礎設施以及客戶體驗等。

另外，IKEA旗下的IKEA for Business，和NeatViewSonicNespresso等合作「未來工作專區」展區，展示一系列創新方案，讓參與者親身體驗切合新常態模式下靈活多變的工作空間設計。

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科技會展｜Revive Tech Asia開幕 逾百領袖參與80項研討會

以「人工智能的未來：暫緩抑或加速發展？」為題的辯論，霍露明論述箇中的道德矛盾，以及探討人工智能發展帶來的潛在影響。

Revive Tech Asia｜辯論AI發展潛在影響

今年大會亦舉辦以「人工智能的未來：暫緩抑或加速發展？」為題的辯論，請來香港科技園公司STP Platform總監霍露明、香港浸會大學數學系教授徐亦達、羅兵咸永道會計師事務所香港合夥人Pradip MadhanagopalActel Consulting創辦人兼管理合夥人Claude Achcar、華為新加坡數碼及人工智能部主管Ashley Fernandez，以及香港創新及科技合作促進會聯席主席李治緯，表達正反意見，論述箇中的道德矛盾，以及探討人工智能發展帶來的潛在影響。

Revive Tech Asia聯合創辦人Candice Wong表示，這兩天的眾多精彩活動匯聚世界各地的商業領袖及科技人才，探討科技變革如何改變未來營商、生活及工作的模式。香港是大灣區以至亞洲的創科及會議樞紐，期望日後此大型會議及展覽能進一步展現區內蓬勃發展的科技產業，有助業界抓緊市場快速發展帶來的機遇。

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