科技預測丨模擬世界 智慧能源 AWS揭示2023年5大科技趨勢預測

新年新開始，隨著全球危機頻生，如何借助科技解決棘手問題變得重要。早前在2022 AWS re:Invent全球大會期間，亞馬遜技術總監Werner Vogels分享了5大全球科技趨勢的預測及觀察。

預測一：雲端技術將革新以往所認知的運動賽事

未來數碼轉型將全面橫掃每項體育運動。受惠於雲端技術，體育賽事將成為可被即時分析和協助做出決策的數據流，例如整合球員補充水分的時機、球的運動軌跡、觀眾入座率等數據，並在每場比賽中的後台不斷進行模擬及預測。此外，現場或透過直播的觀賽體驗也將發生變化。例如場館引入類似Amazon Go商店等智慧零售方案，運用電腦視覺、感測器融合和深度學習，達到「無票入場」和「即拿即買」(Grab-and-Go)的消費模式。新一代數據疊合和即時洞察也將深化至運動員層面以強化賽事體驗，宛如視覺效果最頂尖的電動遊戲。

預測二：模擬世界將重塑體驗

雲端將讓空間運算、模擬技術、數碼分身等技術變得普及。隨著AWS SimSpace Weaver等模擬技術的推出，未來人們將可以模擬幾乎所有事物。例如Terraformation全球重新造林等公司憑藉其模擬技術，在達到種植1萬億棵樹目標的過程中，模擬森林的生長情況，以確保森林健康和生物多樣性，並盡力達到碳補償。

空間運算也快速成長，許多企業已經在建構專用硬件，並使用雲端技術來捕捉和建立所有環境的3D模型，這也激發建築、施工、商業地產和零售行業的創新浪潮。這些模型可以在虛擬本地(virtual home)中模擬出它們的特色，消費者在按下購買鍵前就能了解全盤細節。例如消費者不僅可以把一盞虛擬燈放在客廳，更可以透過開關燈即時觀察環境光與虛擬家具的互動，以及了解其能源消耗。

預測三：智慧能源創新浪潮

能量儲存表面材料、分散式電網、智慧消費等技術將在全球快速發展，協助改善生產、儲存和消耗能源的方式；雲端技術將為材料研究科學開拓新領域，例如將能源儲存整合至提供動力的物體結構中，在一艘船的兩側安裝動力電池。亞馬遜也開始著手於長期儲存能源領域的突破，例如熔鹽、堆疊區塊和燃料電池。

隨著地緣政治事件和氣候波動加劇的能源挑戰，能源分散化也應運而生，而微電網將成為全球許多社區的解決方案，而雲端技術是實現此目標的關鍵。來自太陽能電池板、風電場、地熱和水力發電的數據將在雲端串流、儲存、監控、進一步精簡與分析。機器學習將用於分析所有能源數據、預測使用高峰，並透過每戶家庭的用電行為重新分配能源以預防停電。

預測四：供應鏈轉型即將來臨

電腦視覺和深度學習等技術將推動供應鏈發展。除了無人駕駛車隊、自主倉庫管理和模擬為智慧物流帶來創新外，工廠中的物聯網感測器數量將激增，機器學習將不僅用於預測機器故障，也會用於預防機器故障。建基於雲端技術的數碼貨運網絡將解決全球運送產品的挑戰。數碼貨運網絡將穿越國家甚至海洋，並即時提供數據，協助承運人優化最有效的航線，以及改變航向以應對關鍵時刻。

未來自動駕駛貨車能顛覆整個物流供應鏈，事關貨車可以24小時在路上行駛，不會衍生疲倦駕駛或司機分心等問題。抵達當地倉庫後，由機械人進行揀選和自動包裝貨物將變得更普及。

預測五：客製化晶片成為主流

在今年，預期專用晶片將加快創新步伐。截至去年12月，AWS平均每天啟動1億個EC2執行個體，近年來亦相當投入於晶片設計。借助專為特定案例獨家建構的客製化晶片，企業在雲端執行的工作負載將獲得更高效能、更好的成本效益。例如工作負載將轉移到專為模型訓練的AWS Trainium晶片和專為推論設計的AWS Inferentia晶片中。即使通用應用程式中，遷移至客製化晶片仍有好處，例如基於Graviton3的執行個體，在相同的效能下比同類EC2執行個體的能源消耗低60%。