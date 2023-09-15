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科技
2023-09-15 04:29:59
日報

突顯超跑魅力 B&O X Ferrari聯乘音響系列

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突顯超跑魅力 B&O X Ferrari聯乘音響系列

突顯超跑魅力 B&O X Ferrari聯乘音響系列

 「紅色的跑車像是帶著神秘……」標誌著男人的浪漫，酒紅色超跑Ferrari法拉利往往是各位男士們夢寐以求的珍品。如果有能夠突顯超跑魅力、兼顧美感和力量的音響產品，大家又覺得怎樣？最近Bang & Olufsen(B&O)宣布與法拉利攜手推出限量音響系列，包括Beosound 2書架喇叭、Beoplay EX入耳式耳機及Beosound Explore便攜喇叭，全部均採用Ferrari標誌性酒紅配色，入型入格。

Beosound2 Factory5

Beosound 2在位於丹麥斯特魯爾的Factory 5進行加工。

別注版Beosound 2丹麥廠加工

選用高規格鋁材打造機身，平頂圓錐體音箱設計的Beosound 2書架喇叭，配備1個0.75吋高音、2個2吋中音和1個5.25吋低音單元所構成，產品以Acoustic Lens Technology聲波透鏡技術將聲音在室內以高頻水平向外擴散，卻又可以降低地面和天花板的反射作用，令360度音色表現完全一致。而主動式RoomSense技術和內置接近傳感器，確保喇叭擺放在不同位置下，音質保持清晰。該款別注版Beosound 2在位於丹麥斯特魯爾的Factory 5進行加工，其陽極氧化處理換上Ferrari標誌性的酒紅色並經過拋光處理，光澤度極高；Ferrari躍馬徽章則印於網罩下方，更是焦點所在。

Ferrari Beosound Ferrari Beosound Ferrari Beosound Ferrari Beosound

別注版Beoplay EX成全場焦點

至於採用9.2毫米釹磁鐵單元的別注版Beoplay EX入耳式耳機，更是品牌迄今為止功能最全面的真無線藍牙耳機，擁有主動降噪功能及精嶄的音色表現。耳機連無線充電盒提供20小時的音樂體驗；支援藍牙5.2連接，對應aptX、AAC和SBC解碼的Beoplay EX，可通過手機app容許用家自訂EQ；配備6個內置麥克風和智能波束成形技術更確保優質通話。今次別注版於右耳塞表面印有燙黑效果的Ferrari標記，底下是品牌代表性的紅色玻璃，經切割和拋光，呈現鏡面般的光澤，佩戴外出必定成全場焦點。

同場Beoplay Explore便攜喇叭則配上激光蝕刻的Ferrari躍馬標誌及黑色鎖扣。揚聲器的兩層主體經過紅黑雙色陽極氧化處理，令網罩與黑色機身形成強烈對比，格外耀眼。售價方面，Beosound 2售44,990港元；Beoplay EX售4,598港元；Beoplay Explore售2,398港元，現已上市。緊接其後Beoplay H95頭戴式耳機亦將於10月上架，敬請粉絲們留意。

查詢：2918 0007

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