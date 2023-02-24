第三代Hasselblad大師級調色 OnePlus 11 5G影友變高手

話說下周巴塞隆拿舉辦的MWC 2023大會，OnePlus已預告將展示一款機背內藏藍光LED電流顯示的OnePlus 11 Concept概念手機。不過未等此科幻手機現身，廠方上月全球發布的年度旗艦作OnePlus 11 5G，其行貨已搶閘於本周抵港。新機搭載第三代Hasselblad哈蘇共同研發與高端Sony相機鏡頭模組，內置全新調色系統，能夠增強成像色彩準繩度。難怪用OnePlus 11 5G影相，業餘影友都變大師級高手！

哈蘇加持 自然色彩校準

OnePlus 11 5G沿用標誌性的Eternal Green綠色機身設計，手機搭載6.7吋QHD+ 2K Super Fluid AMOLED挖孔屏，具有LTPO技術支援，因應情況屏幕更新率能夠1至120Hz自適應調節，還加入500nits及100nits顯示使用雙色校準，於低光情況下色彩準確度增加五成，用家能擷取更精確的色彩資訊。新機配備第三代Hasselblad鏡頭模組及調色系統，包括內嵌Sony IMX890和光學防震的48MP像素主鏡頭、內嵌Sony IMX581的50MP像素超廣角鏡頭，以及具備2倍光學變焦、搭載Sony IMX709 RGBW的32MP像素人像遠攝頭，感光元件用料上乘，輕易拍出細緻影像。加上全新Hasselblad Natural Color Calibration調色技術，廠方指數十億種顏色為影像注入多達64倍色彩資訊，減少色斑問題；加上Accu-spectrum光色識別作為輔助，減低色差兼改善白平衡效果，確保成像精準無比。此機還內設TurboRAW HDR演算法，於同一場景中拍攝多幅相片，再以純粹的RAW檔輸出並選取合併成最佳成像，其餘還12-Bit RAW影相、8K攝錄、Log模式後製調色與XPan模式65:24比例黑白拍攝，玩法豐富。

