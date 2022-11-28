簡約 型格 defunc HOME多房間網絡喇叭 大玩個人風格 全屋音樂播不停

來自瑞典的品牌，一直以開發程生產藍牙耳機為主的defunc，最近推出全新的defunc HOME multi room無線喇叭系列，讓各位音樂發燒友將音樂融入日常生活中。defunc HOME不但可以透過手機的應用程式同時連接多達32隻不同大小的喇叭，並內置AirPlay 2及Alexa，讓你可接駁手機、平板及個人電腦，玩盡不同串流平台，在家中每個角落都可以個人音樂空間。defunc HOME音響系統備有多款不同的家居設計套件，你除可配合室內設計風格選購外，更可親自設計喇叭的面網圖案，定製專屬DIY面網，大玩個人風格。

簡約型格的defunc HOME系列喇叭有「Small」及「Large」兩款型號，其中Small型號針對5至30平方米的空間面積而設，內置¾吋高音加4吋低音單元，40W輸出功率以及低音反射設計。而Large型號則為10至80平方米空間面積而設，內置¾吋高音加6吋低音單元，100W輸出功率以及低音反射設計。只需將defunc HOME音響系統連接電源後，便可透過藍牙、Wi Fi無線網絡，或以AUX IN連接手機、平板及個人電腦等，開始你的音樂之旅。