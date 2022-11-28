簡約 型格 defunc HOME多房間網絡喇叭 大玩個人風格 全屋音樂播不停

來自瑞典的品牌，一直以開發程生產藍牙耳機為主的defunc，最近推出全新的defunc HOME multi room無線喇叭系列，讓各位音樂發燒友將音樂融入日常生活中。defunc HOME不但可以透過手機的應用程式同時連接多達32隻不同大小的喇叭，並內置AirPlay 2及Alexa，讓你可接駁手機、平板及個人電腦，玩盡不同串流平台，在家中每個角落都可以個人音樂空間。defunc HOME音響系統備有多款不同的家居設計套件，你除可配合室內設計風格選購外，更可親自設計喇叭的面網圖案，定製專屬DIY面網，大玩個人風格。
簡約型格的defunc HOME系列喇叭有「Small」及「Large」兩款型號，其中Small型號針對5至30平方米的空間面積而設，內置¾吋高音加4吋低音單元，40W輸出功率以及低音反射設計。而Large型號則為10至80平方米空間面積而設，內置¾吋高音加6吋低音單元，100W輸出功率以及低音反射設計。只需將defunc HOME音響系統連接電源後，便可透過藍牙、Wi Fi無線網絡，或以AUX IN連接手機、平板及個人電腦等，開始你的音樂之旅。
可連接及控制32隻喇叭
defunc HOME並已內置AirPlay 2及Alexa，方便接駁手機、平板及電腦播放及語音人工智能，讓你可玩盡Apple Music、Qobuz、Tune In等不同串流，更支援 Spotify Connect及Tidal Connect，讓你隨時可欣賞喜歡的音樂。而使用《defunc HOME》專屬應用程式，可同時接駁及控制最多32隻不同大小的defunc HOME系列喇叭，設置立體聲／單聲道以至配對不同數量的喇叭組合，亦可調校個別喇叭、群組的播放音量、均衡器選項設定，甚至設定播放不同音樂等。
風格盡現 定製個人化面網
defunc HOME並備有可擴展的支架，亦可選配掛牆或座地底座，讓你可調節高低。更可配搭內置繞線器和隱藏電線，配合家居環境裝置。defunc HOME更為喇叭提供大麥、紅橘、水泥、椴樹、泥、海洋、沙，以及灰褐8種不同顏色的面網和電線套可額選購，讓你隨時更換，且更提供面網定製服務，你可將不同圖案、相片、喜歡的畫作等製成專屬個人化面網。
售價：
HOME Small： $1,299
HOME Large： $2,399
Defunc Home 系列產品：https://soundwaveaudio.com.hk/category/brands/defunc/