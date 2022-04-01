紀念太空任務25周年丨14K入手宇宙風 ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition

ASUS在1997年曾經將P6300筆電，隨俄羅斯太空船作為流動工作站上太空執行任務長達600天。為紀念ASUS太空任務25周年，官方宣布推出Zenbook 14X OLED Space Edition別注版筆電，新機採用太空主題設計及特殊「零重鈦」配色外觀，機背ZenVision 3.5吋OLED副屏還能呈現太空動畫或自訂訊息顯示，科幻感滿分！

符合美 國太空系統司令部 標 準 堪稱真‧宇宙旗艦

Zenbook 14X OLED Space Edition配備14吋16:10比例2.8K OLED 90Hz更新率觸控屏，四邊窄框設計屏佔比達92%，兼有100% DCI-P3色域、PANTONE色準認證和VESA DisplayHDR True Black 500認證，帶來更真實畫質表現。另外新機名符其實「太空特別版」，事關通過美國太空系統司令部SMC-S-016A測試協定，運行時能承受-24至61°C的極端溫度，以及20至2000Hz的劇烈振動，加上軍規級MIL-STD 810H標準，勝任任何嚴苛作業環境。

規格方面，此機搭載第12代Intel Core i7-12700H處理器與Iris Xe Graphics整合顯示，內置16GB LPDDR5和1TB NVME PCIE 4.0 SSD，支援Wi-Fi 6E連接，並對應自家ASUS智慧效能技術，以獨家演算法提升最高七成運算效能。售價方面，Zenbook 14X OLED Space Edition售13,498港元，即日起至5月31日，到ASUS Store網店及指定分銷商預購新機，更可免費換領Adobe、KKBOX及ASUS Perfect Warranty等會籍及服務計劃。