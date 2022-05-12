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2022-05-12 19:00:00

網絡安全丨Fortinet指網絡安全技能差距導致80%漏洞

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網絡安全丨Fortinet指網絡安全技能差距導致80%漏洞

網絡安全丨Fortinet指網絡安全技能差距導致80%漏洞

網絡安全方案供應商Fortinet發表2022 網絡安全技能差距報告指出網絡安全技能差距為組織構成多種挑戰和影響，包括安全漏洞的產生及由此衍生的金錢損失，報告又建議應透過培訓和認證，提升員工技能差距的方法。

 

Fortinet是次技術差距報告訪問超過1,200名來自29個地區的IT及網絡安全決策者，受訪者來自不同行業，包括科技(28%)、製造業(12%)和金融服務(10%)。結果顯示，10個受訪組織就有8個表示，最少有一宗安全事故可歸咎於缺乏網絡安全技能或意識。而且全球64%組織曾經歷的安全事故，引致收益損失、恢復成本及/或罰款。安全事故對組織的利潤和聲譽帶來愈來愈高的成本，全球88%擁有董事會的組織表示，他們的董事會有具體查詢網絡安全相關的問題，而76%的組織亦有董事會成員提議增加IT及網絡安全的人數。

Fortinet市場營銷、威脅情報及影響力傳訊副總裁Sandra Wheatley表示，「報告揭示技能差距不僅構成人才短缺的挑戰，亦嚴重影響業務。作為承諾的一部分，Fortinet將在2026年前訓練100萬名專業人士，以提升網絡技能與意識，並收窄技能差距。

現時Fortinet培訓學院為尋求安全意識培訓的機構提供安全意識及訓練服務為員工建立網絡安全意識，保護組織的關鍵數碼資產免受網絡威脅。此外，服務從FortinetFortiGuard Labs威脅情報接收更新，以助員工學習和掌握最新的網絡攻擊手法，防止對公司構成漏洞和風險。

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