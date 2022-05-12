網絡安全丨Fortinet指網絡安全技能差距導致80%漏洞

網絡安全方案供應商Fortinet發表2022 網絡安全技能差距報告，指出網絡安全技能差距為組織構成多種挑戰和影響，包括安全漏洞的產生及由此衍生的金錢損失，報告又建議應透過培訓和認證，提升員工技能差距的方法。

Fortinet是次技術差距報告訪問超過1,200名來自29個地區的IT及網絡安全決策者，受訪者來自不同行業，包括科技(28%)、製造業(12%)和金融服務(10%)。結果顯示，每10個受訪組織就有8個表示，最少有一宗安全事故可歸咎於缺乏網絡安全技能或意識。而且全球64%組織曾經歷的安全事故，引致收益損失、恢復成本及/或罰款。安全事故對組織的利潤和聲譽帶來愈來愈高的成本，全球88%擁有董事會的組織表示，他們的董事會有具體查詢網絡安全相關的問題，而76%的組織亦有董事會成員提議增加IT及網絡安全的人數。

Fortinet市場營銷、威脅情報及影響力傳訊副總裁Sandra Wheatley表示，「報告揭示技能差距不僅構成人才短缺的挑戰，亦嚴重影響業務。作為承諾的一部分，Fortinet將在2026年前訓練100萬名專業人士，以提升網絡技能與意識，並收窄技能差距。」

現時Fortinet培訓學院為尋求安全意識培訓的機構提供安全意識及訓練服務，為員工建立網絡安全意識，保護組織的關鍵數碼資產免受網絡威脅。此外，服務從Fortinet的FortiGuard Labs威脅情報接收更新，以助員工學習和掌握最新的網絡攻擊手法，防止對公司構成漏洞和風險。