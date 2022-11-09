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2022-11-09 19:45:00

美食嗱嗱聲丨美食車概念引入商場 「Lalamove滋味直送CAR年華」現身K11 Art Mall

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美食嗱嗱聲丨美食車概念引入商場 「Lalamove滋味直送CAR年華」現身K11 Art Mall

美食嗱嗱聲丨美食車概念引入商場 「Lalamove滋味直送CAR年華」現身K11 Art Mall

Lalamove夥同4間本地人氣小店，即日至下周二(11月15日)一連七天，尖沙咀K11 Art Mall舉辦「Lalamove滋味直送CAR年華」。大會以美食車概念帶入商場，為市民直送港式手作美食。現場更設有多個打卡熱點及抽獎活動，隨時贏走iPhone 14 Pro、人氣BRUNO多功能電熱鍋、Philips Essential健康空氣炸鍋、Lalamove優惠劵及獎賞積分，今個周末一於體驗「食、玩、賞」！

Lalamove4間大熱小店聯手，化身成Lalamove美食Van，讓大家在「Lalamove滋味直送CAR年華」一次過嚐盡各區本地手工製作美食：

  • Monsoon Baking Atelier主打各款特別口味的Bagel人氣網店，包括鹹味Bagel、鮮果夾心Bagel
  • Nuttie B由營養師主理的健康手工製無添加堅果醬專門店
  • 幸福烘焙大熱自家烘焙軟曲奇，每塊曲奇注入烘焙帶來的快樂
  • 吹啤啤本地自家釀製港式風味手工啤酒品牌

當中吹啤啤、Nuttie B及幸福烘焙更聯乘Lalamove推出會場限定產品，吹啤啤將懷舊電影海報融入包裝設計的「CAR樣年華」傾城熱情果NEIPA手工啤；Nuttie B亦推出限定玄米開心果醬，呈獻各位沒有罪惡感的無比滋味；至於幸福烘焙帶來香橙伯爵茶麻糬軟曲奇

除了人氣小店美食放送外，現場更以Lalamove的橙色作主調，設有兩米高的貨車相框，邀請大家化身Lalamove司機夥伴盡情「打卡」，手持「食字」道具擺拍有趣照片於社交媒體平台與好友分享。

嘉年華亦少不免驚喜元素，大家只要即場下載《Lalamove》應用程式，成為Lalamove獎賞計劃會員，以指定優惠碼兌換優惠券，即可在場內的巨型扭蛋機抽獎，有機會贏取iPhone 14 Pro外，亦包括BRUNO多功能電熱鍋、Philips Essential健康空氣炸鍋，而參與嘉年華小店的各款滋味手作美食，更可扭出Lalamove優惠劵及Lala積分。

日期：119日至15

時間：中午12時正至晚上830分 (周六日為晚上9時30分)

地點：K11 Art Mall地下中庭（九龍尖沙咀河內道18號）

場內特設巨型扭蛋機抽獎，只需簡單步驟便能即時參與。 主打無添加油、無添加糖、無防腐劑堅果醬品牌Nuttie B。 人氣網店Monsoon Baking Atelier為大家呈獻煙韌鬆軟口感、不同特別口味的Bagel！ 本地自家精品釀酒廠吹啤啤將港式幽默結合港式風味手工啤酒。 幸福烘焙自家烘焙軟曲奇，每一塊都香味四溢、入口鬆化。 現場Lalamove聯乘限定產品。
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