美食嗱嗱聲丨美食車概念引入商場 「Lalamove滋味直送CAR年華」現身K11 Art Mall

Lalamove夥同4間本地人氣小店，即日至下周二(11月15日)一連七天，於尖沙咀K11 Art Mall舉辦「Lalamove滋味直送CAR年華」。大會以美食車概念帶入商場，為市民直送港式手作美食。現場更設有多個打卡熱點及抽獎活動，隨時贏走iPhone 14 Pro、人氣BRUNO多功能電熱鍋、Philips Essential健康空氣炸鍋、Lalamove優惠劵及獎賞積分，今個周末一於體驗「食、玩、賞」！

Lalamove跟4間大熱小店聯手，化身成Lalamove美食Van，讓大家在「Lalamove滋味直送CAR年華」一次過嚐盡各區本地手工製作美食：

當中吹啤啤、Nuttie B及幸福烘焙更聯乘Lalamove推出會場限定產品，吹啤啤將懷舊電影海報融入包裝設計的「CAR樣年華」傾城熱情果NEIPA手工啤；Nuttie B亦推出限定玄米開心果醬，呈獻各位沒有罪惡感的無比滋味；至於幸福烘焙帶來香橙伯爵茶麻糬軟曲奇。

除了人氣小店美食放送外，現場更以Lalamove的橙色作主調，設有兩米高的貨車相框，邀請大家化身Lalamove司機夥伴盡情「打卡」，手持「食字」道具擺拍有趣照片於社交媒體平台與好友分享。

嘉年華亦少不免驚喜元素，大家只要即場下載《Lalamove》應用程式，成為Lalamove獎賞計劃會員，以指定優惠碼兌換優惠券，即可在場內的巨型扭蛋機抽獎，有機會贏取iPhone 14 Pro外，亦包括BRUNO多功能電熱鍋、Philips Essential健康空氣炸鍋，而參與嘉年華小店的各款滋味手作美食，更可扭出Lalamove優惠劵及Lala積分。

日期：11月9日至15日

時間：中午12時正至晚上8時30分 (周六日為晚上9時30分)

地點：K11 Art Mall地下中庭（九龍尖沙咀河內道18號）