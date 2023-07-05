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科技
2023-07-05 17:15:00

美食手遊丨美心推出結合實體及虛擬《eatie》app 召集玩家體驗多重「食、玩、賞」任務

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美食手遊丨美心推出結合實體及虛擬《eatie》app 召集玩家體驗多重「食、玩、賞」任務

美食手遊丨美心推出結合實體及虛擬《eatie》app 召集玩家體驗多重「食、玩、賞」任務

美心集團正式推出首個結合實體及虛擬的Web3美食手遊《eatie》。透過O+O(online to offline)模式，聯動虛擬及現實世界，玩家透過完成手遊任務贏取實體獎賞，為年輕客群帶來嶄新的「食、玩、賞」體驗。

揉合集團餐飲品牌及手遊元素

美心將旗下數個餐飲品牌和其招牌美食融入到手機遊戲中，並以真實的香港地圖投影至虛擬世界。遊戲中Chef eatie」將帶領玩家探索地圖，參與不同遊戲以贏取虛擬食材，並在虛擬食店利用指定數量的食材製作美食。完成遊戲後，玩家即獲得豐富獎賞，包括實體店舖的免費禮品或折扣優惠

Chef eatie更會於逢星期一的「Pink Monday」和星期五的「Hungry Friday」帶來特別任務。玩家只要成功製作指定數量的經典美食，就可享受到集團旗下多個品牌的餐飲及購物優惠，包括美心西餅、東海堂、美心MX及香港地玩家在定期發布的限時任務「eatie Challenge」中，更可與其他玩家對戰，排名較高者有機會獲得令人食指大動的滋味獎賞。

日至831日，大家透過美心西餅、東海堂、美心MX及香港地實體店舖的專屬邀請碼成功下載、註冊及登入eatie，即可獲贈「迎新大禮」，包括電子餐飲禮券及新手遊戲禮品包

未來eatie將加入多項新元素及功能，包括讓玩家到美心西餅、東海堂、美心MX香港地分布於香港各區逾300間實體店舖掃描二維碼，解鎖及收集遊戲中的罕有食材及物件，加速完成遊戲任務及贏得滋味獎賞。

eatie Eat Play Earn。 玩遊戲 贏食材 探索地圖 儲食材 製作菜式 完成獎賞任務 即換獎賞 享受實體優惠 虛擬+實體 雙重享受遊戲同獎賞
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