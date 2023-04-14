耳機版「瀨尿牛丸」 空氣淨化+高保真降噪 Dyson Zone有驚喜

身處鬧市，人煙稠密，空氣與噪音污染同樣嚴重。喺呢個時候，小編正好誠意推介一款集空氣淨化及真無線降噪於一身、堪稱耳機版「瀨尿牛丸」的Dyson Zone耳罩式空氣淨化耳機，俾大家一邊享受清新空氣，一邊享受聽覺盛宴吧！唔係講笑！空清專家的Dyson今次直接「打大佬」挑戰聲學產品，將音訊及空氣淨化雙功能合而為一，用家能因應需要隨時拆卸用作輸送清新空氣的非接觸式面罩，設計科幻感滿分！

至於精粹的空氣淨化技術，耳罩內藏靜電活性碳濾網，透過品牌迄今最精細的壓縮器，高速運轉從而吸入環境空氣，並沿著非接觸式的可拆卸面罩，將兩股淨化氣流送至佩戴者的口和鼻中。靜電濾網能捕捉99%小至0.1微米的懸浮污染物，而K-Carbon及加入鉀的碳過濾器，能捕捉都市中最常見的酸性有害氣體如二氧化氮和二氧化硫。此外面罩提供低、中、高與自動共4種送風模式。由於不同程度的活動需要不同的呼吸模式，產品還加入了加速計偵測，容許於自動模式下按實際需要自動切換淨化速度，用家毋須手動調校。

淨化氣流沿著非接觸式的可拆卸面罩，送至佩戴者的口和鼻中。

《MyDyson》app連動操控

除此之外，用家亦可透過《MyDyson》app控制耳機，調整氣流速度和降噪模式，以及根據喜好調整音效均衡器，揀選Dyson EQ(增強模式)、Bass Boost(重低音模式)或Neutral(中性模式)。不僅如此，應用程式更會以視覺化呈現實時的空氣質素及環境聲音情況，掌握空氣與噪音污染一目了然。再者智能偵測設計，當佩戴面罩的自動模式下，如可拆卸面罩向下傾斜則啟動對話模式，同時停止空氣淨化及音樂播放，延長耳機續航力。

提供長達50小時音樂播放，或4小時空氣淨化兼音樂播放的Dyson Zone，備有晴空藍及亮銀色配色、1對靜電活性碳濾網的Dyson Zone，以及普魯士藍及亮銅色配色、2對濾網的Dyson Zone Absolute+兩款選擇，分別售7,580港元及7,980港元，本月底上市。

網址：https://www.dyson.hk/zh-HK/products/headphones/zone