聲歷其景 更耐播 Marshall Motif II A.N.C.

英國老牌音箱品牌Marshall，於前年推出首款入耳式ANC主動降噪真無線耳機「Motif A.N.C.」，憑藉其跟品牌經典音箱同出一轍的復古設計，俘虜不少電音發燒友。早前品牌推出小改版Motif II A.N.C.，更將ANC效果提升，兼提供更長播放時間，再配合專屬app為歌迷提供更豐富的聆聽體驗，實屬誠意之作！

兩代耳機充電盒比較，可見Motif II A.N.C.(左)印有Marshall標誌。

Motif II A.N.C.(左)的耳機上方，設有更大面積的收音咪。

主動降噪更佳 可自訂聆聽模式 驟眼看新一代Motif II A.N.C.的外觀跟初代變化不大。如新作的充電盒印有Marshall標誌，亦提供電池顯示燈；每邊耳機照舊採用短柄設計，但新作的柄端多了層金色包覆。然而Motif II A.N.C.改良了主動降噪功能，關鍵在於耳機上方大面積收音咪，通過雙麥克風波束成形和人工智能的噪音消除技術，大幅改善環境噪音效果。如果接駁《Marshall Bluetooth》app，更是驚喜連連！事關新操作介面更好用，如3種降噪模式可個別調校強度，按鍵更醒目；另外今代終於可自訂EQ，提供5個頻段供用家自由改變高低頻，帶來更個人化的沉浸式聆聽體驗，這些都是初代所無法提供的功能，實在貼心。

支援藍牙5.3 LE

續航力延至30小時 Motif II A.N.C.採用6毫米動圈單元，又符合IPX5防水標準，規格跟初代一樣。然而耳機升級支援藍牙5.3 LE低功耗連接，令新機的續航力延長10小時至總共30小時，即使長開降噪也能連續播放6小時，兼對應快充15分鐘即可聽1小時，聽歌更靈活。值得一提，產品還支援Spotify Tap，只要單擊耳機即可播放Spotify裡的串流音樂，對於習慣用此平台的朋友來說，可謂相當方便。售價方面，Motif II A.N.C.賣1,599港元，定價跟初代開賣時不變，但改良不少，抵玩！ 查詢：2577 2599