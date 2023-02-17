自帶13代Core i9 RTX 40系列獨顯 效能突破星際 Samsung Galaxy Book3 Ultra

下周五開賣的Samsung旗艦新品，除了矚目的Galaxy S23系列外，新一代高端筆電Galaxy Book3系列也一併上市。為加強Galaxy生態圈的互聯應用體驗，今代筆電用料更上乘，相比手機鋒芒毫不輸蝕。當中攻頂級Galaxy Book3 Ultra首次採用旗艦手機規格的120Hz動態更新屏幕，又搭載頂級第13代Intel Core處理器及NVIDIA GeForce RTX40系列獨立顯示，效能突破星際！

Galaxy Book3 Ultra：硬件揀最勁

延續系列鋁製簡約風格，新一代16吋Galaxy Book3系列首次植入旗艦手機所用的Dynamic AMOLED 2X Display，16:10比例提供3K解像度、120% DCI-P3色域及120Hz動態更新率，提升筆電畫質；硬件最高可選第13代Intel Core i9及NVIDIA GeForce RTX4070獨立顯示、32GB+1TB儲存組合，性能足以應付專業創作等高負載工作。加上內置AKG調音4喇叭配置與對應Dolby Atmos全景聲，拎嚟打機同樣得心應手。全系列筆電的協同互動功能亦升級，用家在流動工作上確保生產力。如Multi Control功能，以筆電鍵盤及touchpad無縫操控Galaxy手機或平板，剪貼文字和圖像並在跨裝置間拖放資料；將筆電和Galaxy Tab並排放置時，更可充當第二屏幕的雙顯示體驗；利用擴展模式拖動和重新排列屏幕，甚至將一個畫面鏡像投射至另一個屏幕，令多工作業更便利。

