舊機拆骨 回收稀土 世界地球日 Apple實踐碳中和成果

智能手機換款快過時裝，自然製造不少電子垃圾。Apple趁今天「世界地球日」便展示了如何善用回收資源，為環保出力。除了生產過程首次採用獲認證的循環再造金外，也將循環再造鎢及鈷的使用量倍增；配合自家研發嶄新回收與拆解機器，從舊iPhone回收珍貴稀土，減少依賴採礦，務求於2030年達成碳中和的目標。

去年近兩成生產物料為循環再造

官方表示去年Apple產品的所有物料當中，接近20%為循環再造物料，使用率為迄今最高。例如採用45%循環再造稀土元素、30%循環再造錫，以及製造iPhone電池的13%循環再造鈷。而且最新iPhone 13/13 Pro系列的主機板電鍍物料和相機線材，還首次採用獲認證的循環再造金；加上大量產品外殼採用再生鋁，又大幅減少75%塑料包裝，連同物料供應商積極採用潔淨能源，Apple表示去年總共減少1,390萬噸碳排放，相當於年內300萬輛汽車行駛時的碳排放量。

回收機器Taz

與iPhone拆解器Daisy

Apple又發表多項自家研發的物料回收技術，其中回收機器「Taz」以類似工業用電子破碎機的原理，將稀土磁石與音訊組件分離出來；又提升iPhone拆解器「Daisy」的效能，對應23款iPhone，每年能拆散逾120萬部手機；還有負責拆解觸感引擎的「Dave」，幫助回收稀土磁石、鎢及鋼。Apple稱分解出來每1公噸iPhone組件中，回收商就可以獲得相當於從2,000公噸開採的岩石中，所提取的黃金和銅的數量。加上積極進動舊機翻新措施，單是去年已出貨1,220萬部翻新裝置，延長產品生命周期。