舊機換新 綠色回收 Dyson Trade-in升級吸塵 體現可持續發展

可持續發展屬於全球議題。「Dyson之父」James Dyson講過：「謹慎而巧妙地使用能源和材料，是產品設計的先決條件。」工程師致力改良，採用愈少資源，帶來愈大效益，這就是James Dyson所提倡Lean Engineering(精益工程)的精神。而具規劃的舊機換新行動，不僅讓製造商有效回收原料外，也能令消費者從嶄新科技帶來得益。適逢Dyson推出舊吸塵機Trade-in計劃，只要有完整機身及摩打，不論品牌一律回收，並可享高達900港元折扣選購最新Dyson V15 Detect或V12 Detect Slim [1] ，鼓勵循環再造之餘，又可享更優質潔淨體驗。

以科技演繹可持續性

一件綠色包裝，甚至標榜再生物料製造包裝的產品，並不完全代表產品本身有環保意義及具可持續性。以吸塵機為例，針對大面積家居潔淨，過往不少歐洲品牌機款的耗電功率，通常超過2,000瓦特，環保考量下導致歐盟在2017年修例，將產品耗電上限收窄至900瓦特；然而同年Dyson所用的數碼摩打V6，體積僅218克兼產生425瓦特電力，在脈衝技術下氣旋轉速高達11萬轉，吸塵效能已能跟坊間耗電機種看齊。如今Dyson Hyperdymium™摩打已進化至可智能調節吸力，帶來12.5萬轉與230AW吸力。加上新一代吸塵機更為輕盈省電，以V12 Detect Slim為例，全機淨重2.2公斤，能夠單手捐窿捐罅進行清潔；而且機身愈小，意味原料消耗加工愈低，減少對資源的壓力，如透過鋁桿變薄並加入塑料內管來補強硬度、又利用幾何力學原理將氣旋壁厚度減至7毫米等。平均來說每部吸塵機可節省20克純鋁，減少開採累計相當於節省了逾1,700公斤的二氧化碳。

換購 V15 Detect 或 V12 Detect Slim 最高慳 900 港元

為了讓消費者感受最新科技所帶來更環保的潔淨體驗，即日起大家可到Dyson活動網站參與舊機換新計劃，填寫回收吸塵機品牌/型號與個人聯絡資料，並選擇由專人免費上門收機或自攜至順豐站寄件，收到機器後便會為舊機估值。如符合Trade-in資格，便會在3個工作天內以電郵發出優惠券代碼，最高可享900港元折扣，用作升級選購Dyson V15 Detect或V12 Detect Slim[1] 。即使舊吸塵機不符合換購資格，此回收服務亦毋須收費。再者，相關專業團隊會以電子循環商盡責循環標準(R2)進行回收，吸塵器組件將被拆解成原材料，然後鐵和銅(來自電機)、電池、塑料等所有材料都可以循環再造，一般而言，80至100%原材料均能再重用，對消費者來說亦能為環保出力。