舊機換新 綠色回收 Dyson Trade-in升級吸塵 體現可持續發展

可持續發展屬於全球議題。「Dyson之父」James Dyson講過：「謹慎而巧妙地使用能源和材料，是產品設計的先決條件。」工程師致力改良，採用愈少資源，帶來愈大效益，這就是James Dyson所提倡Lean Engineering(精益工程)的精神。而具規劃的舊機換新行動，不僅讓製造商有效回收原料外，也能令消費者從嶄新科技帶來得益。適逢Dyson推出舊吸塵機Trade-in計劃，只要有完整機身及摩打，不論品牌一律回收，並可享高達900港元折扣選購最新Dyson V15 Detect或V12 Detect Slim[1]，鼓勵循環再造之餘，又可享更優質潔淨體驗。
以科技演繹可持續性
一件綠色包裝，甚至標榜再生物料製造包裝的產品，並不完全代表產品本身有環保意義及具可持續性。以吸塵機為例，針對大面積家居潔淨，過往不少歐洲品牌機款的耗電功率，通常超過2,000瓦特，環保考量下導致歐盟在2017年修例，將產品耗電上限收窄至900瓦特；然而同年Dyson所用的數碼摩打V6，體積僅218克兼產生425瓦特電力，在脈衝技術下氣旋轉速高達11萬轉，吸塵效能已能跟坊間耗電機種看齊。如今Dyson Hyperdymium™摩打已進化至可智能調節吸力，帶來12.5萬轉與230AW吸力。加上新一代吸塵機更為輕盈省電，以V12 Detect Slim為例，全機淨重2.2公斤，能夠單手捐窿捐罅進行清潔；而且機身愈小，意味原料消耗加工愈低，減少對資源的壓力，如透過鋁桿變薄並加入塑料內管來補強硬度、又利用幾何力學原理將氣旋壁厚度減至7毫米等。平均來說每部吸塵機可節省20克純鋁，減少開採累計相當於節省了逾1,700公斤的二氧化碳。
換購V15 Detect或V12 Detect Slim 最高慳900港元
為了讓消費者感受最新科技所帶來更環保的潔淨體驗，即日起大家可到Dyson活動網站參與舊機換新計劃，填寫回收吸塵機品牌/型號與個人聯絡資料，並選擇由專人免費上門收機或自攜至順豐站寄件，收到機器後便會為舊機估值。如符合Trade-in資格，便會在3個工作天內以電郵發出優惠券代碼，最高可享900港元折扣，用作升級選購Dyson V15 Detect或V12 Detect Slim[1] 。即使舊吸塵機不符合換購資格，此回收服務亦毋須收費。再者，相關專業團隊會以電子循環商盡責循環標準(R2)進行回收，吸塵器組件將被拆解成原材料，然後鐵和銅(來自電機)、電池、塑料等所有材料都可以循環再造，一般而言，80至100%原材料均能再重用，對消費者來說亦能為環保出力。
V15 Detect/V12 Detect Slim 吸力最強
今次換購活動的旗艦機款V15 Detect及V12 Detect Slim，均配備Dyson迄今最強的Hyperdymium™摩打，輕巧設計轉速高達12.5萬轉，加上Root Cyclone™氣旋集塵科技帶來品牌最強吸力，而且内置壓電式聲學感應器，可持續偵測微粒大小和數量再於機背實時顯示，智能調整吸力，Dyson全機密封多層過濾系統能捕捉99.99%微粒及小至PM0.3的致敏原，排出更潔淨的空氣。此外地板吸頭備有雷射光束，令肉眼不見的微塵無所遁形。兩者分別在於V15吸力較強，並設有防纏結技術的智能變速吸頭；後者改良單手操控感及提供手提式防纏結螺旋吸頭。Dyson V15 Detect™ Total Clean與V12 Detect™ Slim Total Clean Extra分別售6,080港元及5,580港元，官網上市。
[1] Trade-in優惠券代碼只適用於Dyson指定無線吸塵機 - 即V12 Detect™ Slim Total Clean Extra (建議零售價HK$5,580) 或 V15 Detect™ Total Clean (建議零售價HK$6,080)。優惠券代碼並不適用於其他Dyson產品或服務。
活動網址：https://www.dyson.hk/zh-HK/campaign/trade-in
(資料由客戶提供)