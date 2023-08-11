航拍掌中求HoverAir X1 摺得埋 飛得穩

香港地要玩無人機，機身重量不超過250克才可豁免領牌。然而對於單車友或網紅自拍取景來說，一般小型無人機的性能或會被受質疑。LRT最近引入HoverAir X1便攜飛行相機，機身僅重125克，比手機還要輕巧，卻內置可靠影像增穩與航行定位技術，更可拍2.7K高解像度影片，而售價只不過2.7K有找，難怪產品詢問度超高，CP值精選！
袖珍摺合 3秒升空
採用兩側槳葉摺合收納設計的HoverAir X1，體積僅127 x 86 x 31毫米猶如記事簿，可輕易放入女生「小廢包」隨行即拍。而且升空前置作業非常簡單，只要打開兩側槳葉，再點選機身上5個預設拍攝模式按鍵便完成，最快3秒便能讓其進入拍攝狀態及直接於掌心升空。再者HoverAir X1採用封閉式護架設計，大減槳葉與外物碰撞損毀風險，安全飛行。再者，為應付在建築物林立或室內環境等複雜地形飛行，此機配備視覺慣性里程計(Visual Inertial Odometry, VIO)定位技術，通過電腦視覺及AI偵測現場環境，以厘米差距的精準定位，免卻因訊號不良或干擾，令無人機失控或無法起飛。
三重影像增穩 四級防風 五種拍攝模式
雖然HoverAir X1機仔細細，但攝力絕不遜色。機身內置三重影像穩定功能，通過機械式及電子式平衡技術與四級防風能力，讓其拍攝出穩定影像。拍片方面，HoverAir X1最高可攝錄2.7K@30fps影片；影相方面亦可拍出12MP像素照片和支援連拍功能。針對航拍新手不諳複雜設定，新作更特別於機身設置5個預設拍攝模式按鍵，用家只須按需要選擇，即可自動攝出專業級大片！5種預設拍攝模式包括：適合個人活動或朋友聚會時自拍的原地升空(Hover)、適合追拍單車與滑板的智能追隨(Follow)、旅遊vlog常見運鏡，無人機會從拍攝主體前方向後慢慢飛走，營造出富電影感效果的拉闊(Zoom Out)、鎖定拍攝主體後，會自動圍著主體飛行一周的360度環迴(Orbit)，以及拍出壯觀俯瞰視點、最高離地15米的鳥瞰(Bird’s Eyes)模式。唯獨此機內置1,050mAh電池，續航力僅11分鐘，飛手需額外加購電池。售價方面，HoverAir X1售2,698港元；電池和雙電池插槽充電座各售328港元，下周二8月15日上市。網址：https://gethover.com/