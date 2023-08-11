航拍掌中求HoverAir X1 摺得埋 飛得穩

香港地要玩無人機，機身重量不超過250克才可豁免領牌。然而對於單車友或網紅自拍取景來說，一般小型無人機的性能或會被受質疑。LRT最近引入HoverAir X1便攜飛行相機，機身僅重125克，比手機還要輕巧，卻內置可靠影像增穩與航行定位技術，更可拍2.7K高解像度影片，而售價只不過2.7K有找，難怪產品詢問度超高，CP值精選！

袖珍摺合 3秒升空

採用兩側槳葉摺合收納設計的HoverAir X1，體積僅127 x 86 x 31毫米猶如記事簿，可輕易放入女生「小廢包」隨行即拍。而且升空前置作業非常簡單，只要打開兩側槳葉，再點選機身上5個預設拍攝模式按鍵便完成，最快3秒便能讓其進入拍攝狀態及直接於掌心升空。再者HoverAir X1採用封閉式護架設計，大減槳葉與外物碰撞損毀風險，安全飛行。再者，為應付在建築物林立或室內環境等複雜地形飛行，此機配備視覺慣性里程計(Visual Inertial Odometry, VIO)定位技術，通過電腦視覺及AI偵測現場環境，以厘米差距的精準定位，免卻因訊號不良或干擾，令無人機失控或無法起飛。

