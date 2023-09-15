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科技
2023-09-15 17:55:00

華為手錶丨奧運田徑4金得主Sir Mo Farah力撐 HUAWEI WATCH GT 4西班牙巴塞隆拿亮相

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奧運四金得主、傳奇田徑運動員莫·法拉爵士(Sir Mo Farah)擔當華為穿戴產品全球體驗官。

奧運四金得主、傳奇田徑運動員莫·法拉爵士(Sir Mo Farah)擔當華為穿戴產品全球體驗官。

HUAWEI WATCH GT4備有46毫米及41毫米兩款選擇。

HUAWEI WATCH GT4備有46毫米及41毫米兩款選擇。

最近華為氣勢如虹，品牌香港時間昨晚在西班牙巴塞隆拿以「時尚，更跨越」為主題，舉辦穿戴新品發布會，發表全新HUAWEI WATCH GT 4系列。大會更邀請奧運4金得主、傳奇田徑運動員莫 · 法拉爵士(Sir Mo Farah)站台，並宣布擔任穿戴產品全球體驗官，身體力行分享日常穿戴心得。

HUAWEI WATCH GT 4國際發布會花絮。 HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition也同場亮相。

新HUAWEI WATCH GT 4系列備有46毫米與41毫米兩款錶面選擇，分別於經典圓形錶盤的基礎上，前者採用八邊棱角設計，而後者則是閃耀光環設計，兩款均用上不銹鋼精製工藝，適合高雅用家選配。該系列備有46mm(14天續航力)41mm(7天續航力)兩個版本，前者為1.43吋AMOLED，後者為1.32吋屏幕。基於新升級TruSeen 5.5 + 體徵監測技術和AI演算法，廠方指運動心率監測更加準確。手錶採用全新智能向星天線設計，搭載五星雙頻定位系統，聲稱定位準確度較上代提升30%HUAWEI WATCH GT 4系列支援逾百種運動模式、記錄步數、活動時數及中高強度運動時間的「活力三環」以及勳章激勵應用，提升運動趣味體驗。產品亦支援全新升級的女性生理周期管理3.0，可智能預測女性用戶生理期；支援睡眠呼吸暫停風險檢查，根據風險等級提供分層分級的專業建議，讓健康管理更全面，全新的佩戴體驗為用戶帶來更加健康的生活方式。

售價方面，HUAWEI WATCH GT 4 系列香港行貨將於稍後公布。

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