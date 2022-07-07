華為新品｜摺痕更少 機身更輕 升級摺機旗艦HUAWEI Mate Xs 2

華為摺機再進化，早前宣布在港推出旗艦作HUAWEI Mate Xs 2，此機沿用外摺疊設計，採用新一代雙旋鷹翼鉸鏈技術，令摺機展開時更為平滑；同場還有主打電力持久，可一周兩充的入門機HUAWEI nova Y70，以及系列最薄平價智能手環HUAWEI Band 7，梗有一款啱你！

HUAWEI Mate Xs 2 丨摺機駁位平滑無痕

比起坊間其他摺機，今次HUAWEI Mate Xs 2的連接位更平滑無痕，事關手機採用新一代雙旋鷹翼鉸鏈設計，比起上代的水滴鉸鏈結構，廠方解釋新技術換上一體式伸縮拉伸，以及轉軸部件使用同心軸承，有效減少屏幕展開殘留的摺痕，令整個屏幕更平整，改善觀賞體驗。新機配備雅黑和錦白兩種配色，並分別配以十字皮紋和自然皮紋，手感好之餘也不易留下指紋。Mate Xs2屏幕折疊時為6.5吋，展開時為7.8吋，加上手機用上玻璃纖維、鈦合金和超強鋼製作，減重同時兼顧強韌，難怪此機僅重255克，比上一代輕近四分之一，非常輕巧。

攝力方面，HUAWEI Mate Xs 2採用後置3鏡布局，由50MP像素原色廣角鏡、13MP超廣角鏡及8MP長焦鏡頭組成，而前置自拍亦配備10.7MP像素高清廣角鏡頭。至於硬件規格，手機搭載高通S888 4G晶片、8GB+512GB儲存，內置支援66W有線快充的4,600mAh電池。HUAWEI Mate Xs 2售14,988港元，現已上市。