熱門搜尋:
C觀點 雷神奇俠4 倪匡逝世 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
科技
2022-07-07 20:00:00

華為新品｜摺痕更少 機身更輕 升級摺機旗艦HUAWEI Mate Xs 2

分享：
華為新品｜摺痕更少 機身更輕 升級摺機旗艦HUAWEI Mate Xs 2

華為新品｜摺痕更少 機身更輕 升級摺機旗艦HUAWEI Mate Xs 2

華為機再進化，早前宣布在港推出旗艦作HUAWEI Mate Xs 2，此機沿用外摺疊設計，採用新一代雙旋鷹翼鉸鏈技術，令摺機展開時更為平滑；同場還有主打電力持久，可一周兩充的入門機HUAWEI nova Y70，以及系列最薄平價智能手環HUAWEI Band 7，梗有一款啱你！

HUAWEI Mate Xs 2丨摺機駁位平滑無痕

比起坊間其他摺機，今次HUAWEI Mate Xs 2的連接位更平滑無痕，事關手機採用新一代雙旋鷹翼鉸鏈設計，比起上代的水滴鉸鏈結構，廠方解釋新技術換上一體式伸縮拉伸，以及轉軸部件使用同心軸承，有效減少屏幕展開殘留的摺痕，令整個屏幕更平整，改善觀賞體驗。新機配備雅黑和錦白兩種配色，並分別配以十字皮紋和自然皮紋，手感好之餘也不易留下指Mate Xs2屏幕折疊時為6.5吋，展開時為7.8吋，加上手機用上玻璃纖維、鈦合金和超強鋼製作，減重同時兼顧強韌，難怪此機僅重255克，比上一代輕近四分之一，非常輕巧。

攝力方面，HUAWEI Mate Xs 2採用後置3鏡布局，由50MP像素原色廣角鏡、13MP超廣角鏡及8MP長焦鏡頭組成，而前置自拍亦配備10.7MP像素高清廣角鏡頭。至於硬件規格，手機搭載高通S888 4G晶片、8GB+512GB儲存，內置支援66W有線快充的4,600mAh電池。HUAWEI Mate Xs 214,988港元，現已上市。

外摺設計，摺疊時6.5吋，展開時7.8吋。 新一代雙旋鷹翼摺疊設計，展開時平滑無痕。 鉸鏈採用華為自研配方以及創新材質超輕超強鋼，承受力強，構造精巧。

HUAWEI nova Y706,000mAh長氣袋 AI省電一周兩充

華為又推出入門機種6.75nova Y70，搭載支援22.5W快充6,000mAh超大容量電池，配備AI省電技術，廠方指產品只需充電兩次，便能用上一周；當手機剩下5%電量時，更可啟動低功耗模式作最長12小時待機時間，相當犀利。配備48MP像素AI三鏡頭、內置聯發科Heilo P35 4G晶片、4GB+128GBnova Y70，售1,699港元，現已上市。同場還有系列最薄平價智能手環HUAWEI Band 7，厚度為9.99毫米及淨重16克，有齊TruSleep 2.0睡眠偵測、支援心率及血氧偵測、TruSport運動演算法與內置多達96種運動模式，提供14天續航力，僅399港元，相當抵買。

查詢：8128 8810

HUAWEI nova Y70 HUAWEI Band 7
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受