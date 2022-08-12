薄鉸窄框 好揸手 摺機四代目 Samsung Galaxy Fold4/Flip4 5G

會用摺屏手機的朋友最關注的，莫過於握持操作手感與觀看體驗。Samsung前晚發表Galaxy Z系列最新兩款5G旗艦摺機Fold4與Flip4，為粉絲帶來換機誘因。皆因新機改良隱藏式鉸鏈模組，銜接外殼的轉軸造得更薄以改善操作感；同時擴大內外屏佔比來提升觀賞感，可謂「小改變，大改善」。

Galaxy Z Fold4 5G 新比例單手更易用

先講內摺疊屏幕設計的Galaxy Z Fold4 5G，IPX8防水霧面機身備有炭灰綠、鈦灰黑和珍珠金3種選擇，沿用航太級鋁合金製作機身，但廠方採取精簡且緊湊結構來縮減轉軸體積，於無損摺疊耐久度的情況下，隱藏式鉸鏈模組造得更纖薄，單手握持更貼手，且可歷5年間20萬次摺疊；此外，屏幕比例也稍作調整，外屏邊框收窄並將長度縮短，單手輸入更容易。新機內外屏尺寸仍舊不變，內屏為7.6吋1至120Hz可變更新率AMOLED 2X，屏幕寬度略增3毫米，摺痕較上代不明顯之餘，屏下相機亦隱密，更一體化。至於外屏為6.2吋48至120Hz可變更新率屏幕，手機支援S-Pen Fold Edition與S-Pen Pro書寫，更易擷取圖像中的文字訊息。值得一提的是，今代簡化切換作業界面，新增下方工作列點選即可，毋須退出主頁再重新選擇。

規格方面，新機採用高通Snapdragon 8+ Gen 1、最高12GB+512GB儲存，內置電量維持4,400mAh，支援無線快充。今代最大改進是後置主鏡升級50MP像素f/1.8、2.0μm、OIS 2PDAF主鏡頭，連同12MP f/2.2廣角與10MP f/2.4 OIS防震遠攝組成，提供3倍混合光學變焦與30倍極遠變焦，外屏自拍鏡也有10MP像素，取景更靈活。