虛保動態丨Bowtie夥Take2及SCOR合作 贊助逾千名高危客戶進行早期鼻咽癌篩查

全球接近八成半的鼻咽癌患者均來自亞洲，而香港人的鼻咽癌發病率甚至達到了全球平均的5至6倍。鼻咽癌是本港45至64歲男士5大常見癌症之一；此群組同時是香港各年齡層中就業收入中位數最高的群組。醫管局的數字更顯示，七至八成鼻咽癌患者確診時已處於第3、4期的晚期階段，然而患者若能於早期發現鼻咽癌，其5年內的存活率能達到90%，反映社會缺乏有效的鼻咽癌篩查方案。

有見及此，保泰人壽(Bowtie)宣布與醫療健康科企Take2以及法國再保險公司SCOR，合作開發創新癌症篩查解決方案。Bowtie將贊助1,300名年齡介乎40至60歲的特選人壽保客戶，參與Take2 Prophecy早期鼻咽癌篩查。特選客戶只需支付診所服務費用，即可於Bowtie旗下的一站式健康中心「Bowtie & JP Health」接受該篩查乙次，其個人測試結果將不會影響當前的保障範圍、核保結果或索償資格。若其測試結果呈陽性，Bowtie & JP Health將安排客戶接受免費西醫跟進會診。

申請程序如下：