虛銀動態丨livi bank推出「livi 賞宇宙」 完成任務即賺yuu積分同NFT

livi bank上周為livi手機應用程式改善操作介面，為客戶帶來更流暢的用戶體驗。而新增「livi 賞宇宙」互動遊戲中心功能，客戶可選擇進行每月不同的個人化任務，當完成後更可獲得豐富獎賞，例如現金獎賞、yuu積分及加息券、限量版動態NFT以及參加幸運大抽獎的機會。另外客戶可以在「livi 賞宇宙」同一頁面上檢視和查閱各項優惠，一目了然。「livi 賞宇宙」將為客戶分配指定任務，完成後即有機會搖一搖 「許願樹」，贏取高達100%的現金獎賞。這些任務十分簡單，例如使用livi銀聯二維碼消費，在「livi 存宇宙」建立儲蓄目標，或邀請朋友開設liviSave帳戶等。

此外，livi在今年6月推出的Mochi NFT收藏藝術品，亦會成為「livi 賞宇宙」的獎賞之一，當客戶完成指定任務時，客戶原本持有的Mochi藝術品將轉變成另一種形態呈現眼前，帶來更富趣味的體驗，提升客戶參與度。

再者，由即日起至2022年12月31日期間完成任何任務，客戶即可參加幸運大抽獎，有機會贏取限定獎賞，包括北海道雙人來回機票連北海道Club Med度假村全包式住宿、香港WM酒店高級客房雙人住宿及KKday港幣500元電子現金券等豐富獎品。抽獎結果將於2023年1月31日或之前公布。