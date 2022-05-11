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科技
2022-05-11 15:00:00

蝸居必備丨LG全球首部42吋OLED evo C2 支援120Hz更新率與0.1毫秒反應時間 睇片打機首選

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蝸居必備丨LG全球首部42吋OLED evo C2 支援120Hz更新率與0.1毫秒反應時間 睇片打機首選

蝸居必備丨LG全球首部42吋OLED evo C2 支援120Hz更新率與0.1毫秒反應時間 睇片打機首選

OLED電視並非大尺寸專利，針對香港納米家居的配置需要，LG宣布推出全球首款42OLED電視「LG OLED evo C2」，僅售13K有找，即可在蝸居享受優質視聽娛樂體驗，適合2人家庭新居上樓配置。

LG OLED evo C2丨虛擬7.1.2聲道 支援120Hz更新率 最啱打機

全新LG OLED evo C2系列新增42電視，其僅170毫米超薄機身(連座檯架)，能彈性融入不同家居環境。新機內置第五代α9人工智能影像處理器，能配合AI Picture Pro的運算法單獨增強背景和主要物件，與影像資料庫內過百萬個數據進行比對後自動選擇最佳畫面設定；加上全新Dynamic Tone Mapping Pro能更深入調整畫面，精準調控全屏幕上5,184個自發光單元，獨立處理光暗度與色彩表現。最重要的是新機容許縮減最近觀賞距離到約0.9米，適合放置到臥室或書房中享受。

除了影像有保證外，電視的智能算法將雙聲道音訊向上混音，轉化成虛擬7.1.2聲道，再配合Dolby Vision IQDolby Atmos，加上新一代AI. Sound Pro深度學習並分析影片中的聲音類型和識別音頻來源，智能調音，炮製媲美影院級的聽覺體驗。再者，電視也是首款支援120Hz Dolby Vision Gaming 4K的電視，配備0.1毫秒反應時間，並兼容Nvidia G-SyncAMD FreeSync Premium，提供更流暢逼真的遊戲表現。此外，除了由VRRALLM以匹配幀速率變化和減少畫面撕裂外，電視也支援HGiG規格，並通過HDMI 2.1認證，完美對應次世代遊戲主機需要。

內置webOS系統預載不同串流平台的LG 42吋OLED evo C2，售12,980港元，現正公開預購。

查詢：3543 7777

42吋LG OLED evo C2。 電視採用近乎無框的纖薄邊框設計。 僅170毫米超薄機身(連座檯架)，布置容易。 對應次世代遊戲主機的接連需要。 首部支援120Hz更新率與0.1毫秒反應時間，用來打機一流。
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