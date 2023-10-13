融入科技與美學 實現個人化的照明體驗 HKT Smart Living 以智能燈光調控方案 為安樂窩營造不同氛圍

HKT Smart Living採用Lutron的智能燈光調控產品，讓住戶享受更便利和舒適的生活。

HKT Smart Living了解住戶追求更優質的生活享受，致力提供度身訂造的智能家居方案，鼓勵發展商將具個人化的智能燈光窗簾調控方案融入住宅項目，讓住戶能根據自己的喜好和需求，輕鬆創造適合自己居家環境的氣氛，展現生活品味。

簡約優美的 Palladiom 靜音自動捲簾 除了室內燈光系統外，住戶家中亦可配置Palladiom靜音自動捲簾，令自然光和室內燈光取得平衡，締造最理想的採光方案。Palladiom捲簾的設計創新， 將所有的接線巧妙地隱藏於精心設計的鋁合金支架內，以人手打磨的支架備有7種顏色，包括4種金屬色調與逾1,500種時尚精緻的布料以供選擇，由紗簾以至遮光窗簾等，住戶可自由配搭不同材質的物料，滿足對家居設計的要求。此外，捲簾的隔熱功能可有效地保持室內的溫度，達到節能目的。自動捲簾亦採用超靜音寧靜運作，能減低聲音干擾，製造舒適的氛圍。