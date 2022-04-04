融資貸款丨livi bank推特許經營融資與保單融資方案 釋放財政壓力

livi bank去年憑藉livi PayLater服務在虛擬銀行嶄露頭角，今年決意全速推進業務增長，宣布新創3項重要產品和服務，包括特許經營融資方案、保單融資方案，以及為訪港內地旅客提供開戶服務，擴大和滿足客戶需要。livi行政總裁孫大威預期，相關服務和措施能惠及更多中小企，亦能在疫下協助釋放財政壓力，加上及早部署未來大灣區人員交流機遇。

livi向個人客戶提供特許經營融資方案，進軍中小企業務。livi為便利連鎖店7-Eleven的特許經營商和潛在特許經營商提供獨家的融資機會，支持他們的創業目標。7-Eleven的營運商DFI是livi主要股東怡和集團的子公司，充分反映livi與股東的緊密合作。livi以獨有的融資方案，突破傳統融資渠道帶來的挑戰，讓特許經營商盡早取得融資，而還款期更可長達60個月，有助提供現金流支持。客戶只需透過簡單的文件遞交程序，便能獲得度身訂造的批核條款和靈活的還款方案，輕鬆取得信貸。

至於livi保單融資方案，livi與中銀人壽、永明金融和中國人壽合作，幫助客戶在原有保單中釋放所鎖定的資產價值，並且提高相關資產的收益。這種簡單而靈活的融資方案可為已全額繳付整付保費壽險保單的客戶提供另一選擇，合資格的客戶可迅速以優惠的利率獲得貸款。

此外，livi是首批提供訪港內地旅客開戶服務的銀行之一，身處香港的內地旅客能夠開立livi戶口，並從他們的銀行賬戶轉賬至livi，即時透過《livi》app享用產品服務與優惠。