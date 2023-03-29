規劃出遊丨Uber推Uber Travel 方便港人預約機場接送服務

趁4月復活節長假期在即，Uber宣布推出Uber Travel功能，協助港人由規劃、預訂行程到機場。新功能下，乘客在Uber App內一鍵輕鬆掌握旅遊行程，如航班、酒店及其他出行資料。

Uber與AwardWallet合作推行Uber Travel，用戶可選擇手動輸入方式將已確認的酒店、航班及餐廳預約資料上傳至Uber App，並整理成為行程表；若用戶同意將其個人Gmail或Microsoft電郵帳戶與Uber App連結，Uber App亦可自動將用戶電郵帳戶日程中的旅遊行程資訊自動匯入，用戶可輕鬆透過App掌握外遊行程。Uber App亦會提醒用戶為重要出行時刻提前預訂乘車行程，例如為早機提前預訂前往機場的行程。透過利用Uber Travel及「提前預訂」兩大功能，用戶可享受更可靠和輕鬆的出行體驗。

為配合Uber Travel的推出，官方同時宣布全新「約定輕鬆同遊」(Peace of Mind with Reserve)推廣活動，藉驚喜優惠禮遇及限量旅遊套裝，讓乘客輕鬆舒適地規劃旅遊及往返機場行程。於2023年3月31日至4月30日期間，乘客只需以優惠碼「EASTER23」乘搭Uber往或返香港國際機場行程，即可享受單程七折優惠(最多可扣減70港元)。另外，在推廣期內使用「提前預訂」功能(Uber Reserve)，最多提早30日前預訂行程，並完成往或返機場行程的乘客，更有機會獲得一趟往或返香港國際機場行程共150港元優惠，以及限量版旅遊套裝乙份，內含出遊必備的旅遊數據卡及電話卡針、有助大家於機上補眠、養精蓄銳的蒸氣眼罩，行李牌乙個及精美洗漱袋乙個，數量有限送完即止。