視像會議丨Logitech Rally Bar Huddle及Sight AI全景桌面攝影機 提升辦公效率

早前Logitech宣布推出Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統和Sight AI全景桌面攝影機，豐富Logitech for Business賦能「商務視訊會議設備」和「個人協作解決方案」兩大領域，滿足不同類型的工作場所需求，迎接多元化的視訊辦公型態，幫助企業提升工作效率和溝通效果。
Rally Bar Huddle丨適合6人以下會議室應用
Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統是一款專為6人以下的小型房間和會議室設計的視訊會議設備，作為Rally Bar全功能視訊會議系統的最新家族成員，產品加入3個功能來進一步提升會議體驗。
- 隱私保障：當會議結束並關閉連線時，鏡頭遮罩會自動關閉，確保會議外的隱私得到保護。
- 新穎外型：預設石墨灰外罩為磁吸式可拆卸外罩，可更換為適合醫療場域的易清潔網狀外罩，也可根據空間設計和品牌調性，訂製客製化外罩，使其完美融入辦公環境中。
- 靈活安裝：可輕鬆安裝在牆壁、桌上或屏幕上方，以適應不同會議的場域配置，讓使用者能夠根據實際需求靈活安裝和擺放設備，會議建置和部署更加方便簡單。
Rally Bar Huddle也是廠方首款使用環保回收塑膠製造的視訊會議系統，生產過程亦符合碳中和認證標準，致力於減少對環境的影響。
Logitech Sight AI全景桌面攝影機，擁有智慧多人取景功能的315°視角，配備雙4K攝影機和可偵測2.3米遠的7個波束成形麥克風，當與會議室前置攝影機搭配時，即可調整至最佳視角的功能，讓每位與會者的聲音、表情和非語言動作都能夠清晰捕捉，確保會議的互動性和平等性，促進更有效的協作和決策過程，是中大型多人會議室的最佳解決方案。
同樣地，Sight AI全景桌面攝影機採用經認證的環保回收塑料製成，並採用FSC森林認證包裝，以及生產製造流程亦通過碳中和認証，致力於打造兼具高品質且對環境友善的的視訊會議產品。
售價方面，Logitech Rally Bar Huddle賣15,990港元；Logitech Sight賣17,990港元，現已上市。產品現於銅鑼灣WeWork利園一期共享辦公室展出，企業可致電2624 3631預約體驗。