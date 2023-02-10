豐富入門機選擇 Canon EOS R8/R50 CP+ 展前搶閘

隨著全球復常，本月尾於日本東京舉行的國際攝影盛事「CP+ 2023」，也恢復實體展覽模式。而Canon趕在本屆展覽前，搶閘於日前發表EOS R8及EOS R50兩款相機新作。前者屬於入門級小型全片幅無反，後者更針對拍vlog而設，適合任何創作者上手操作的APS-C無反，為一眾手機影友「轉會」無反領域，帶來更豐富的中低階機種選擇。

Canon EOS R8是品牌目前最小巧入門級EOS R系列全片幅無反相機，外觀尺寸承襲中階機種EOS RP，淨重僅414克，便攜且機動性高。相機搭載與輕旗艦級EOS R6 II同級，24.2MP像素CMOS及DIGIC X影像引擎，對應標準ISO感光範圍為100-102,400，並可擴展至ISO 204800。相機採用雙像素CMOS自動對焦II技術，能夠對人物、動物及車輛作主體辨識及自動追焦，支援電子快門40fps及機械快門6fps，還提供每秒30張無裁切「RAW連拍模式」。攝錄方面，此機能夠提供長達兩小時持續拍片，最長30分鐘無裁切4K UHD(6K超取樣)50p/60p影片，更新增高階機才有的對焦呼吸校正功能。惟相機僅支援單卡槽，也沒有機身防震，需要鏡頭搭救。

EOS R50：取代EOS M50 II 強攝入門機

至於Canon EOS R50，則是一款大眾化APS-C無反相機，針對拍vlog的創作者而設，據悉是為了取代曾經好評EOS M50 II的後繼機種，但對應更豐富拍攝功能。此機輕巧機身僅重328克，搭載24MP像素APS-C感光元件，跟EOS R8同樣選用DIGIC X影像引擎與雙像素CMOS自動對焦II技術，電子快門模式下提供15fps連拍，亦能拍攝無裁切4K UHD 25p/30p(6K超取樣)短片。為協助vlog新手發掘具趣味性的攝錄體驗，新機內置混合自動模式，將每次拍攝相片前記錄的約2至4秒片段，自動合併剪輯成短片，素人也能輕鬆創作vlog；另外具肌膚平滑設定的自拍模式、搖攝模式下加入全新「主體模糊導引」，協助影友掌握運鏡速度。

Canon EOS R8及R50分別於今年4月和3月上市，行貨售價待定；廠方同步推出輕巧RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM及RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM鏡頭，進一步擴展RF接環鏡頭陣容。網址：https://hk.canon