超級夜景演算 64MP防震主攝 vivo Y78 5G夜拍有驚喜

近期幾部旗艦手機都sell夜間拍攝功能，彷彿優秀的夜拍功能只屬於貴機手機尊享的。vivo最近推出中階5G新作vivo Y78 5G，就配備自家超級夜景演算法，配搭64MP像素防震主鏡頭和一系列創意濾鏡，為用家帶來更好出色的夜攝人像表現。最重要的是新作僅售二千港元開外，性價比夠晒高！

結合超級夜景和OIS + EIS鏡頭雙防震 影相講求清晰，但用手機影相時往往因為環境太黑，令成像雜訊嚴重，照片不堪入目。vivo Y78 5G採用64MP像素主鏡與2MP像素人像虛化鏡頭，均支援OIS+EIS光學防震，配合自家超級夜景演算法，廠方指能執行每秒高達1萬次的計算和移動，提供流暢、穩定和清晰的畫面。另外當用家於低光環境進行連拍後，透過vivo影像處理技術，便可自動辨別場景並還原高光、色彩和亮度，令夜攝仍保留一定細緻感。再者，手機設有人像處理及光斑人像虛化兩款人像演算法，拍攝時已能柔化皮膚、去除瑕疵等細微調整，人物特寫更自然無添加。