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科技
2023-10-13 04:29:59
日報

趕搭「一換一」 出車價「激安」 風阻低 操控正 新版Tesla Model 3長續航駕到

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Tesla Model3

為趕搭「一換一」尾班車，Tesla昨日發表新版Tesla Model 3電動房車，同場亦宣布在港展出亞洲首個Gigafactory Museum，各位車友可一睹部分生產工序。講返新版Model 3，今次供港的是Highland長續航版本，透過改良車身流線造形進一步減低風阻。另外駕駛艙嶄新操作體驗，360度隔音玻璃車廂等改良配套，最重要的是出車價僅32萬港元開外，定價較同系列最貴時減約一成，換車意欲大增！

Tesla Model3

神秘灰版本同時亮相，廠方指根據光照不同，車身反映不同層次色彩。

專為長途車而設

今次供港的新版本Tesla Model 3，屬於Highland長續航版本，備有極致紅和神秘灰兩款配色率先登場。新車用上雙摩打全輪驅動設計，馬力來到463匹，而且由靜止至100公里加速僅4.4秒，續航距離延長至629公里。之所以性能表現飛躍提升，關鍵在於改良流線車身，如拆除前霧燈與引擎蓋採用新空氣簾，更簡潔、更符合空氣動力學，難怪風阻系數低至0.219Cd，較原本Model 3和Model Y的0.23Cd還要低，配合最高250kW充電功率，僅15分鐘即可快充282公里行程，絕對適合長途駕駛。

Tesla Model3

嶄新中控台和軚盤操作體驗。

Tesla Model3

後座乘客可使用8吋屏幕控制溫度。

中控台操控大升級

內櫳方面，新版Model 3換上更豪華的駕駛艙環境，包括橫跨擋風玻璃下方，可自訂氣氛的LED環境燈；全車多達17個喇叭、雙重低音喇叭和雙擴音器的沉浸式音響效統，兼新增8吋後排多功能顯示屏；還有360度隔音玻璃車廂，隔音效果增加30%，車廂更寧靜等。車友最關注的操控方面，新車中控台屏幕尺寸略增至15.4吋，刪除波棍換成用中控台篤芒轉檔，軚盤的指揮燈桿改為按鍵，手感更有賽車軚盤feel。其餘還有升呢至Autopilot Level 4，具有前撞預警功能，兩側車架更堅固和更穩定的吸震懸掛系統等，細節改良眾多。售價方面，Tesla Model 3長續航(一換一計劃後)售328,300港元，最快今年第四季交付。

查詢：3974 0254

Tesla GigafactoryMuseum
Tesla GigafactoryMuseum

同場加映：Gigafactory Museum亞洲首展

隨新車發布，Tesla更宣布亞洲首個Gigafactory Museum揭幕，公眾可免費入場，透過多個車間及模型，更深入了解造車及生產工藝，進一步認識電動車及其推動可持續能源的使命。

日期：即日起至10月25日
時間：11:30am至8:00pm
地點：奧海城2期地下活動大堂(馬莎外)

Tesla GigafactoryMuseum

最吸引的焊裝車間，大家可了解Tesla採用甚麼物料炮製車架。

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