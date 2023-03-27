跑步神器丨20周年作 Garmin Forerunner 965 265及265S登場

有「跑步神器」之稱，Garmin Forerunner系列運動智能腕錶今年迎來20周年，Garmin早前宣布推出Forerunner系列新作。其中Forerunner 965最大亮點莫過於新增「Wrist-based Running Power腕式跑步功率」功能，精確記錄每個跨步的步幅、步頻和觸地時間，用家可即時在腕上檢視影響跑步效率的數據，從而優化跑姿、避免受傷。
此外Forerunner 965另一新功能「短期-長期訓練負荷比」，全面追蹤跑手的訓練負荷情況，將短期/長期負荷比率量化分析，從而計算出參考的身體疲勞負荷指標，提醒用家適時進行恢復和休息。配合Real-time Stamina即時體力量表，即時顯示每一刻的體能狀態，充分掌握體力消耗和恢復程度，迅速調整配速及訓練策略。
作為20周年重頭鉅獻，965當然少不了系列最著名的其他專業功能，包括專為比賽而設的Race Widget、跑者晨報、Multi-band GNSS高效精準定位、內置全彩地圖、一鍵切換三鐵等的不同運動模式，還首度搭載AMOLED高畫質觸控屏幕、更易用的全新介面及最長23天續航力，由日常訓練、備戰到賽後檢討，陪大家跑出人生高峰。
同場系列還有Forerunner 265與265S，兩者差異在於後者採用1.1吋錶面，專為手腕較細的跑手而設。對比針對高強度訓練需求的965，265是日常練跑和精進比賽表現的最佳拍檔。除了同樣新增AMOLED全彩觸控屏幕，每次跑步後系統會分析你的體能表現和恢復狀況，並按着GARMIN Connect行事曆上即將到來的比賽，調節及提供「每日訓練建議」。「HRV狀態」功能透過Firstbeat演算法，監測睡眠期間的心率變異度，深入了解用家的整體健康、訓練表現和恢復狀況。「GARMIN COACH」功能提供免費且專業的5K、10K和半馬等訓練計劃，儼如你的專屬教練。
售價方面，Garmin Forerunner系列965、265與265S分別售5,999港元和3,799港元(265/265S同價)，現已上市。