跨境匯款丨WeChat Pay HK為We Remit提供新客優惠 3筆匯款免一次手續費 邀請新朋友匯款 贏最多175日5‰匯率優惠

WeChat Pay HK跨境匯款服務We Remit宣布即日起至2023年12月31日，推出一系列新客優惠與邀請新朋友禮遇。We Remit新用戶首3筆匯款不但可享總值110港元新人奬賞，更可透過「印花獎賞計劃」獲得「匯三免一」著數，即每成功完成3筆匯款即可獲得免手續費優惠券乙張。至於現有用戶，每邀請一位新用戶成功匯款，即獲獎35日5‰VIP匯率卡，邀請第二位用戶成功匯款，即獲贈15港元手續費優惠券乙張。每位用戶最多可邀請5人，贏取的5‰VIP匯率卡使用期可長達175天。

新用戶首3筆匯款優惠高達110港元 兼享「匯三免一」

即日起至2023年12月31日，從未使用We Remit完成香港至內地跨境匯款的WeChat Pay HK用戶均被視為新用戶，其首3筆匯款將享受極大優惠。如第一筆匯款即減50港元；第二筆匯款即減30港元；完成第三筆匯款後可獲30港元優惠券乙張，總值為110港元。同時，新用戶可透過「印花獎賞計劃」獲得「匯三免一」，每成功完成3筆匯款即可獲得免手續費優惠券乙張，匯款額外支出大減。

舊用戶每邀請一位新用戶匯款 即獲35天5‰VIP匯率卡

We Remit同樣重視現有用戶，推廣期內每位現有用戶每當邀請一位新用戶成功匯款，即獲贈5‰VIP匯率卡，使用期為35天，邀請第二位用戶成功匯款，即獲贈15港元手續費優惠券乙張。每位用戶最多可邀請5人，贏取的5‰VIP匯率卡長達175天，優惠匯款更暢快。