跨境支付丨Airwallex香港業務收入按年增207% 推出Go Global助企走出國際

在全球化下經歷疫情洗禮，企業加快數碼轉型步伐，促使不少公司將貿易業務轉移至網上平台，加上網購成風，跨境消費成為新常態，令提供跨境支付、收款、匯款和支付連結的金融科技方案供應商需求殷切。全方位金融服務平台Airwallex日前舉行業務簡介會，Airwallex香港及東南亞總經理陳君洋Arnold表示本地 業務增長蓬勃，於本年首季香港地區營業總收入按年增長207%，客戶數量同比亦大增142%。

香港是去年 Airwallex 增長速度最快的市場之一

Arnold在記者會上表示，疫情下出入境及社交距離限制驅使企業尋求新方法以確保業務能正常運作，促使Airwallex在港商速發展。「去年香港是Airwallex增長速度最快的市場之一，我們的總交易量、營業收入和新客戶數目，於2023年首季較去年同期分別增長167%、207%及142%，反映公務出行逐漸回復，港企從事電商業務活躍，積極將經營版圖伸延至東南亞市場有關。」

他續指約25%香港企業客戶會以Airwallex作主要營運帳戶，意味著更多企業願意尋找更透明、快捷及具成本效益的財務管理方案。「加上我們亦提供營運公司卡業務，內部統計指50%現有客戶視Airwallex雲匯Visa卡為他們主要並持續使用的公司信用卡。」基於運用Airwallex的金融科技方案，企業客戶能夠節省高達99%海外兌匯、收款所牽涉的交易手續費用，亦大幅節省財務管理的時間成本，加上24/7極具吸引力的環球匯率、接合Xero等審計系統簡化會計流程等，Arnold稱企業逐漸意識到金融科技可以協助他們更有效地管理財務，以實現企業目標。

啟動Airwallex Go Global計劃 助企業衝出國際

為繼續支持本地企業成長，Airwallex同時宣布啟動「Go Global」計劃，夥拍業務合作夥伴如Klook、Uber、Fedex Express、The Executive Office和Google等產生緊密商貿生態圈，旨在協助港企拓展國際市場。此計劃針對解决疫情後企業所面臨的新挑戰，包括於商務旅遊期間預訂航班及酒店、接合當地共享辦公空間、辨識新市場及發展定位策略，以至有效物流管理等。Airwallex跟合作夥伴攜手提供獨家優惠，支援本地企業把握市場復甦機遇。