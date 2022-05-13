迷你航拍丨低於249克 47分鐘長續航 DJI Mini 3 Pro支援無裁切豎拍

對初哥飛手來說，現時消費級航拍機的性能經已愈趨易用和專業，就好像日前新上市的DJI Mini 3 Pro，延續小巧機身體積僅249克，但機臂摺疊方式和機身結構均經過重新設計，飛手收納更容易，出行更機動。再配合三向避障性能，與消費級機種實現47分鐘長飛行時間，加上新雲台設計支援直拍，性能大躍進。

DJI Mini 3 Pro丨機細性能大

DJI Mini 3 Pro淨重少於249克，機身結構重新設計，透過改變機身傾角和增大槳葉面積，降低了風阻從而大幅提升動力效能，令新機可抗5級強風外，飛航時間也延長至47分鐘(如加配長續行電池組，還能將飛行時間倍增)，加上改良機臂摺疊方式，令摺疊收納更袖珍的骰。此外新機具備三向避障性能，透過前視、後視、下視雙目視覺感應系統和ToF(Time-of-Flight)，令障礙物感知範圍大幅提升，配合APAS 4.0自主路徑規劃及靈敏避障，能自動探測並躲避飛行路徑中的障礙物，在複雜場景下也能順滑飛行，減低失手損毀風險。

DJI Mini 3 Pro採用旗艦機種DJI O3的數位圖傳，提供1080p/30fps最高實時圖傳畫質和12公里最遠傳輸距離，且最大圖傳碼率達18Mbps，且抗干擾能力大幅增強。鏡頭方面，新機搭載1/1.3吋影像感測器，新增雙原生ISO，支援直出HDR影像，而且配備f/1.7超大光圈，配合2.4μm四合一像素感光能力，拍攝夜景同樣勝任。因此新機最高可錄製[email protected]影片和拍攝48MP像素RAW格式照片，亦支援每秒120格全高清慢動作攝錄，還新增D-Cinelike色彩模式，為創作者提供更廣闊的調整空間。

再者，全新雲台設計令DJI Mini 3 Pro轉動限位更小，除了能夠大角度仰拍外，還支援無裁切豎拍。DJI Mini 3 Pro還加入焦點跟隨功能，配備智慧跟隨、聚焦、興趣點環繞共3種跟拍模式，將主角始終鎖定在C位，拍出個人風格。其餘還有拍攝180°、廣角、豎拍、球形全景照片，為創作增添趣味。配合手機快傳功能支援Wi-Fi高速下載，最高速率可達每秒30MB，即拍即享。

售價方面，DJI Mini 3 Pro單機(配備DJI RC-N1標準遙控器)賣6,039港元；DJI Mini 3 Pro帶屏控飛機套裝售價為7,299港元；暢飛電池套裝售1,379港元；暢飛長續航電池套裝售1,879港元，現已上市。