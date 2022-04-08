運動手錶丨100小時探險模式 輕41% 芬蘭製造Suunto 5 Peak

第一期消費券到手，買咩獎勵自己最好？Suunto宣布推出新一代Suunto 5 Peak GPS運動手錶，3K有找的抵玩售價，便可擁有一款芬蘭製造，支援80種運動鍛煉和新增100小時探險模式的全能運動手錶，CP值超高！

淨重39克 較上代輕41%

Suunto 5 Peak備有黑色、沙色、赭色、深灰、沙棕色(僅Suunto店)和綠色(豐澤及Suunto店優先發售)共6種款式選擇，並配有矽膠及鈦金屬兩種錶帶；其不銹鋼錶圈及塑料錶面的簡約設計，淨重僅39克，較上一代Suunto 5還要輕巧41%。手錶配備心率追蹤、睡眠及壓力監測功能，其內置80種運動模式，能支援適應性訓練指導，追蹤步數、卡路里及恢復情況，亦可計算運動時燃燒脂肪和碳水化合物，幫助了解訓練成果。用家除了透過《Suunto》app檢視各種訓練成果外，亦可以連接《Strava》、《Training Peaks》或《Komoot》進行分析，兼容性高。

強大的GPS導航定位能力是Suunto的招牌菜，Suunto 5 Peak備有3種電池模式，包括提供20小時續航力的高效能模式、40小時的耐久模式，以及長達100小時的探險模式；單單使用基本手錶功能的話，更可持續使用10天。針對野外活動，用家可透過《Suunto》啟動3D地圖規劃路線，只需傳輸至手錶後便可以進行離線導航；亦可以利用運動熱點圖(Heatmaps)，查看個人熱點圖回顧過往的冒險經歷，所有資訊一目了然。售價方面，Suunto 5 Peak建議售價為2,990港元，現正以優惠價2,690港元全線發售。