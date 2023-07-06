運動腕錶丨太陽能鏡面電池續航 37天續航力 GARMIN升級版FĒNIX 7 PRO及EPIX PRO系列

配備太陽能錶面充電的智能腕錶，相當適合喜歡遊山玩水的運動玩家。GARMIN推出升級版FĒNIX 7 PRO及EPIX PRO系列腕錶，分別採用藍寶⽯太陽能鏡⾯及AMOLED觸控式屏幕，為所有熱愛戶外挑戰的玩家提供充沛電池續航力，而且兩個系列均內建LED照明，即使摸黑歷險亦無後顧之憂。

藍寶石太陽能充電鏡面 內置LED照明

採用POWER SAPPHIRE藍寶石太陽能充電鏡面FĒNIX 7X PRO，廠方指在智慧手錶模式下可續航37天；而配備防刮藍寶石鏡面及高畫質觸控屏的EPIX PRO 51mm，在智慧手錶模式下續航亦達31天，加上內置Power Manager電池效能管理系統，令GPS探險模式最長可記錄27天的活動行程，滿足玩家渴望盡情歷險的訴求。另外兩款錶均以強化物料製成51毫米錶殼，搭配鈦金屬材質錶環和背蓋，符合耐熱、防震及防水標準；又內建LED手電筒照明，支援多段亮度白光及安全紅光，當中頻閃模式更可按不同場合自訂頻閃節奏，摸黑也無所畏懼。

協助玩家攀山涉水，FĒNIX 7X PRO及EPIX PRO支援多頻(L1+L5)與多衛星定位系統，而後者地圖的呈現方式更大幅度提升，讓地貌起伏更加清晰。全系列支援逾百種運動模式，包括登山、衝浪、棒球、BMX、障礙賽跑及HIIT等運動，又增設「爬坡分數」及「耐力分數」，前者為跑步、越野跑、健行及爬山之上坡能力進行評分，如長緩坡及短徒坡；後者則藉分析訓練狀態及負荷等指標，反映耐力水準。

其餘功能還有每日訓練建議、VO2 MAX最大攝氧量、腕式光學心率感測、進階睡眠監測、早安晨報與專門照顧休息與運動平衡的「恢復時間」。值得一提的是，FĒNIX 7 PRO採用全新GEN 5 GARMIN第五代心率及血氧感測器，並加入HRV心率變異狀態功能，掌握更全面健康資訊。

售價方面，GARMIN FĒNIX 7 PRO系列售7,599港元起；EPIX PRO系列售8,399港元起，提供42、47和51毫米共3種錶徑尺寸與一系列QuickFit錶帶方便大家配襯，現已上市。

查詢：3616 0454