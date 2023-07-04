運動腕錶丨MaxTrack定位零誤差 Amazfit Cheetah專為跑手訓練而設

香港高樓大廈林立，容易受衛星訊號接收所干擾，特別是居住市區的朋友，戶外運動場一般都設在市中心，對於須利用運動場弧形跑道進行的間歇跑訓練，往往很難利用運動手錶準確記錄訓練數據；如果路跑操練，誤錯情況更不在話下。 Amazfit推出全新Cheetah系列智能運動腕錶，配備高精準MaxTrack全球衛星地位技術及Zepp Coach智能教練，功能完全為跑手度身而設。

Amazfit Cheetah丨淨重 32克 26小時GPS連續使用 配搭透氣防汗錶帶

Amazfit Cheetah淨重32克，配搭1.39吋AMOLED圓形錶盤，並配備適合跑手佩戴的通爽透氣防汗錶帶。Cheetah內置440mAh電池，啟用高精度GPS定位模式下可連續使用26小時，最長提供14天續航力，方便隨時進行長短課。

新錶配備MaxTrack全球衛星定位專利技術，廠方稱通過圓極化GPS天線接收6個衛星系統和雙頻定位技術，指手錶幾乎可100%接收衛星訊號及消除誤差，提供更快及更高精度的GPS定位。另外系統如發現用家正在運動場練習，更會自動作出校正， 讓用家可準確記錄200米和400米衝圈數據，減少訊號干擾所帶來的偏差，準確了解每次衝圈的水平及狀態，專心提升跑步成績。

要提升跑步成績，必須通過不斷訓練。Amazfit Cheetah具有多種功能增加訓練樂趣，如「虛擬兔子」功能，用家可在起跑前在運動輔助頁面輸入指定配速，開跑後，畫面便會顯示跑手與虛擬兔子的距離，讓用家恍如有同伴一起練跑，更容易掌握跑步節奏。此外，近年跑友興起「圖案跑」，即通過衛星地位記錄，在地圖上跑出特定圖案，在社交平台分享；透過離線地圖及導航功能，再將GPX路線匯入手錶使用，要跑出有趣圖案再無難度。

Amazfit Cheetah還提供150多種運動記錄，EverSense技術支援自動偵測8種熱門運動模式，如啟用力量訓練運動模式下，更可自動識別出25種力量訓練動作，如深蹲、仰卧起坐、室內划艇、啞鈴推舉、開合跳等，並分析出訓練時的對應使用肌肉群組及強度，於鍛煉完成後讓用家在《Zepp》隨時查閱訓練內容及進度。

其餘功能還包括24小時監測血氧飽和度、心率和壓力水平；又支援一鍵測量功能，最快可在45秒內獲取心率、血氧飽和度及壓力水平三項指示。符合5 ATM防水標準的Amazfit Cheetah，圓形錶盤版定價為1,698港元。，現已上市，用今期消費券即可入手！