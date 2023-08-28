遙控PS5打機丨PlayStation Portal remote player年內上市 定價199.99美元

SIEH的「PS Remote Play」遠端遙控打機並非新鮮事，之前透過專屬手機app便可成事。如今官方乾脆將其變成手機掌機，用來遙控PS5打機。那就是之前Sony提及的「Project Q」，亦即是上周正式披露發表的遙控遊玩專用裝置PlayStation Portal remote player。產品將於今年下旬上市，官方定價為199.99美元(約1,568港元)；同場入耳式PULSE Explore與耳罩式PULSE Elite也一併登場，兩款耳機均採用PlayStation Link技術，能夠提供來自PS5和PlayStation Portal remote player的低延遲不失真音訊。

PlayStation Portal remote player是一款遙距玩PS5的掌機。產品搭載8吋60fps更新率全高清屏幕，兩側手掣具有DualSense的主要特色，包括自適應扳機和觸覺回饋。PlayStation Portal可透過Wi-Fi遠端連線到PS5，以PlayStation Portal遊玩已安裝在PS5主機的支援遊戲。產品適用於有線音訊的3.5毫米音訊插口，但不支援需要耳機組的PS VR2遊戲，以及透過PlayStation Plus Premium雲端串流來進行串流遊戲。

支援PlayStation Link的PULSE Elite與PULSE Explore

PULSE Elite頭戴耳罩式無線耳機和PULSE Explore入耳式無線耳機，是首款採用客製化設計平面振膜單元的PS音訊裝置，可提供專業音響玩家級的聆聽體驗。其中PULSE Elite是可提供不失真音訊的全新無線耳機組，並且內建伸縮式收音桿麥克風，以及可濾除背景聲音的AI強化雜訊抑制功能。PULSE Explore則是廠方首款打機用入耳式耳機，內建雙麥克風及可濾除背景聲音的AI強化雜訊抑制功能，同時提供不失真音訊，並且隨附充電收納盒。

兩款耳機均採用PlayStation Link無線音訊技術來與PlayStation Portal直接連線，並容許多個PlayStation Link主機之間的輕鬆切換，例如使用USB轉換器的PS5與PlayStation Portal。當搭配PS5時，PlayStation Link需要使用隨附於每個耳機組和耳塞式耳機的USB轉換器。未來此PlayStation Link USB轉換器也將以獨立販售，並可用於電腦和Mac使用，體驗不失真低延遲音訊。

售價方面，PULSE Elite的建議售價為149.99美元(約1,176港元)；PULSE Explore的建議售價為199.99美元(1,568港元)，香港行貨發售將隨後公布。