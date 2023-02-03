邊度都係沉浸式享受 「投」其所好 TCL NXTWEAR S

標榜透過佩戴眼鏡來享受多媒體娛樂，早幾年這類消費級穿戴式裝置可謂紅極一時，然而基於配套及應用場景所限，令產品無法普及。TCL推出NXTWEAR S，隨「通關」昨天正式抵港。它是一款XR延展實境眼鏡，提供相等於4米外觀看130吋等效高清畫面的戲院級體驗，隨時將手機、平板甚至遊戲機投屏於眼鏡「沉浸anywhere」！

Birdbath光學原理 Sony Micro OLED雙顯示

TCL NXTWEAR S搭載新一代1080p全高清Sony Micro OLED雙顯示屏，擁有45°可視範圍(FOV)、對比度大於100,000:1，以及升級後的49角解析度(PPD)，提供廣闊的觀看環境，廠方指相當於觀看4米外的130吋(約330.2厘米)的巨屏，較坊間一些眼鏡，成像色彩更鮮活，細節更清晰。另外，NXTWEAR S採用Birdbath光學設計，將顯示源的光線投射至負責反射與透射的45°角分光鏡，再反彈至前端凹面鏡將光源重新導向雙眼，由於過程中會有光損產生，因此眼鏡最前方須裝嵌防眩光鏡片作遮光彌補。