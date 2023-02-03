邊度都係沉浸式享受 「投」其所好 TCL NXTWEAR S

標榜透過佩戴眼鏡來享受多媒體娛樂，早幾年這類消費級穿戴式裝置可謂紅極一時，然而基於配套及應用場景所限，令產品無法普及。TCL推出NXTWEAR S，隨「通關」昨天正式抵港。它是一款XR延展實境眼鏡，提供相等於4米外觀看130吋等效高清畫面的戲院級體驗，隨時將手機、平板甚至遊戲機投屏於眼鏡「沉浸anywhere」！
Birdbath光學原理 Sony Micro OLED雙顯示
TCL NXTWEAR S搭載新一代1080p全高清Sony Micro OLED雙顯示屏，擁有45°可視範圍(FOV)、對比度大於100,000:1，以及升級後的49角解析度(PPD)，提供廣闊的觀看環境，廠方指相當於觀看4米外的130吋(約330.2厘米)的巨屏，較坊間一些眼鏡，成像色彩更鮮活，細節更清晰。另外，NXTWEAR S採用Birdbath光學設計，將顯示源的光線投射至負責反射與透射的45°角分光鏡，再反彈至前端凹面鏡將光源重新導向雙眼，由於過程中會有光損產生，因此眼鏡最前方須裝嵌防眩光鏡片作遮光彌補。
一條Display Port 連繫流動娛樂
當用家佩戴TCL NXTWEAR S後，只要透過專屬的影音輸出線材，所有支援display port輸出的流動裝置(或須轉接器)，如手機、平板、筆電甚至任天堂Switch等設備，均可隨插即投屏至眼鏡，無論是上網、睇戲、欣賞演唱會甚至打機，即可享受極富沉浸式的官能盛宴，而鏡臂兩側4喇叭配置內建「輕語模式」相位消除技術，大減漏音問題。
小編實試睇《YouTube》，將產品接駁至Samsung手機，即自動切換至Samsung DeX模式，讓手機變成眼鏡的「滑鼠」操控，並將音效輸出切換至眼鏡裝置，即可享受猶如電影感的視聽體驗；加上眼鏡僅重82克，毫無負擔，相當適合不喜歡頭戴式耳機侷促感的用家。TCL NXTWEAR S還獲得德國TÜV Rheinland萊茵護眼的低藍光、無頻閃及眼舒適3項認證，大家可放心使用。
行貨送近視鏡架乙副
外觀方面，TCL NXTWEAR S如同一副太陽眼鏡，時尚型格；配件跟線材均採用磁吸式可拆卸設計，兩側鏡臂各設有音量旋鈕及2D/3D切換鍵，操作簡單。
針對近視用家需要，還能另配專屬近視鏡架，相當體貼！TCL NXTWEAR S現已上市、售3,099港元；凡於指定零售商選購行貨，更可於指定售後服務中心免費領取近視矯正鏡片乙副，先到先得，送完即止。查詢：3106 3338