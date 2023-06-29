開心購物節丨暑期啟動 AlipayHK及支付寶派15億港元優惠

AlipayHK與支付寶聯同零售管理協會宣布，將於明日7月1日至8月31日期間舉行「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，為市民和遊客提供總值約15億港元的購物禮遇及體驗項目，涵蓋逾130個品牌共約6,000間商舖，提升顧客的開心購物體驗，振興香港零售業。AlipayHK及支付寶為是次活動唯一電子錢包夥伴，逾130個品牌將透過兩地電子錢包，將優惠傳遞給本港和內地用戶，吸引更多消費。

推廣期內，用戶在app主界面進入零售管理協會的「品牌Channel」專頁，即可領取「香港開心購物節」優惠；而每日於中午12時進入專頁，更有機會獲得商戶送出的禮物與高達5折的優惠券，以及AlipayHK送出Ant Bank PayLater禮券。

AlipayHK為本地商戶提供的收款解決方案，讓商戶同時收取AlipayHK及支付寶兩地貨幣的款項。透過加入AlipayHK「品牌Channel」數碼營銷方案，商戶可將優惠同時投放給兩地用戶，爲商戶開拓內地客源。「品牌Channel」專頁自去年上線以來，已得到逾300個零售、餐飲品牌的支持，商戶可自己或透過AlipayHK生態夥伴的簡單操作，只要將優惠進行一次配置，即能同時投放給AlipayHK及支付寶用戶，製造協同效應。