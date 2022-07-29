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科技
2022-07-29 04:31:04
日報

阿餃 蘇媽@COLLAR加持 祼機燈效Nothing Phone (1)型到裂

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IvySo Gao COLLAR Nothing

Nothing宣傳策略真心犀利！去年獲教主Anson Lo「開光」試聽嘅真無線耳機Nothing Ear (1)，即成「神徒」潮流熱搜。如今品牌再下一城，其首款輕旗艦手機Nothing Phone (1)早前襲港，便獲得女子天團COLLAR隊長Gao(阿餃)與Ivy So(蘇媽)青睞！「舞蹈擔當」嘅阿餃認為黑色款配搭機背Glyph Interface燈效，揮動排舞型爆；至於「顏值擔當」嘅蘇媽就鍾意機背燈效當ring flash補光燈設計，方便拍片咁話！

 

Nothing

「顏值擔當」的Ivy So演繹白色機款，即時仙氣昇華！

Nothing

COLLAR隊長Gao跟黑色機款可謂絕配，事關一樣咁型！

Glyph Interface 燈效用途多

Nothing Phone (1)備有黑白兩種透明款式選擇，底面均採用康寧Gorilla Glass 5強化玻璃，配以100%再生鋁製邊框設計，另外機背嶄新隱藏式零件布局，搭載由900盞LED組成的「Glyph Interface」燈效，可作識別來電、提示應用通知與顯示充電狀態等用途，甚至在拍照時將Glyph Interface充當ring flash補光燈使用。燈效還對應「Flip to Glyph」功能，用家只需翻轉手機將機背朝上，即可進入靜音模式。值得一提，當手機用作5W反向充電時，會有環狀燈效顯示。

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當手機用作5W反向充電，為Nothing Ear (1)時，會有環狀燈效顯示。

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採用自家Nothing OS，廠方指並無預載大食軟件。

自家Nothing OS  NFT桌面展示

手機規格方面，屏幕採用6.55吋OLED左上角挖孔屏，支援自適應120Hz更新率，能根據不同用途改變畫面流暢度。另外雙50MP像素後置主鏡，則採用旗艦級Sony IMX766感光元件；而輕旗艦定位搭載高通S778G+ 5G晶片和最高12GB+256GB儲存，電池提供18小時續航力或待機2天，還支援快充30分鐘達50%電量。再者，廠方還為新機炮製自家Nothing OS，並宣稱沒有預載大食軟件之餘，還能智能監察用apps頻率，自動將資源分配到最大用量的地方。為迎合NFT潮流，手機主畫面還可透過預載的NFT畫廊程式，於桌面展示用家的NFT收藏品，仲可快速搜尋其當前價值。

至於新機售價方面，Nothing Phone (1)備有8GB+128GB、8G+256GB和12GB+256GB三種儲存選擇，分別售3,699港元、3,999港元及4,399港元，現已於1O1O、csl.及連卡佛陸續上市。即日起至本周日(早上11時至晚上9時)，csl.更於尖沙咀K11 MUSEA三樓LA326開設快閃體驗店，有興趣的朋友不妨親身感受新機的魅力。

查詢：3183 0168

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