雙倍低噪CMOS 升級Vlog體驗 全方位攝力 Sony Xperia 1 V

今年不少旗艦手機都是以夜攝表現作招徠，Sony也不例外，昨天發表了年度旗艦作Xperia 1 V。新機搭載次世代Exmor T for mobile雙倍低噪感光元件，新CMOS具有大約3倍的飽和信號水平，據廠方表示，當拍攝城市夜景時，成像的抑制雜訊能力、暗黑背景層次的清晰度均有飛躍提升；也將ZV系列的Vlog拍攝元素引進至手機，令Xperia 1 V輕鬆駕馭不同拍攝場景。

嶄新雙層電晶體層疊式CMOS

Sony Xperia 1 V的日系簡約機身設計大致上跟過往幾代相若，提供黑、白加上重點配色的「叢林綠」3種選擇，並於機背加入獨特紋理觸感以加強握持的穩陣程度。今代手機的後置3鏡布局，依舊有12MP像素16毫米焦距鏡頭和12MP像素85至125毫米變焦遠攝鏡，惟24毫米焦距主鏡升級至48MP像素雙層電晶體層疊式CMOS「次世代Exmor T for mobile」，元件面積較上代大1.7倍，低光處理效強亦比上代強2倍，廠方指其高速多框層疊處理技術，能拍攝出具有更廣寬HDR的抗雜訊照片，成像直逼大機拍攝。得益於新CMOS的性能，手機能支援30fps自動曝光高速連拍，而內置S-Cinetone for mobile還增添電影級色彩處理，呈現更自然膚色。

再者針對手機拍Vlog的需要，新機的拍攝介面Photo Pro及Video Pro終於支援直度顯示，又從自家ZV系列Vlog相機植入兩項實用功能，分別是產品展示模式及Vlog麥克風收音。前者能對前景主體輕鬆對焦，適合拍開箱或直播帶貨；後者加入聚焦主體人聲的人聲優先功能，方便拍旅行Vlog。值得一提，手機改善其過熱問題，模組特別加入雙層石墨片來提升45%散熱效率，令手機能持續高質拍攝時，機身也不致過熱。