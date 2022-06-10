雙頻五星定位 -30℃低溫運行 軍規級 Amazfit T-Rex 2 智能腕錶

延續軍事味道的Amazfit T-Rex 2，備有星耀黑、叢林綠、午夜黑及大地黃4色選擇，錶身採用堅固的聚合物合金製造，通過美國MIL-STD-810G軍規標準的15種測試，跟上代一樣能抵禦70℃高溫及-40℃耐寒外，還符合-30℃低溫操作，且通過240小時濕熱及96小時鹽霧酸鹼測試，駕馭不同極端環境。新錶還改用雙頻五星定位系統，透過同時接收L1及L5信號來提升導航定位精準度，無懼環境地形干擾。用家還能透過Zepp OS導入旅程路線，配合加大版500mAh電池提供長達24天續航力，即使開啟GPS重度應用的情況下，仍可運作10天，足以陪伴大家翻山涉水。

夏天在山野進行戶外活動，經常要面對極端環境。Amazfit推出新一代軍規級智能腕錶T-Rex 2，亦是去年出品T-Rex Pro的「威力加強版」。延續上代T-Rex Pro通過美國MIL-STD-810G標準的15種軍規級測試，更加入-30℃極端低溫操作，並改用雙頻五星定位系統，助大家征服不同挑戰。

PeakBeats評估最大攝氧量 支援遙控GoPro

相比去年出品的T-Rex Pro，新作T-Rex 2錶面增大至1.39吋彩色AMOLED，提供454x454分辨率及PPI 326像素密度，顯示更清晰仔細。對應運動方面，新作大增至逾150種運動模式，亦保留ExerSense運動辨識演算法，自動辨識8種運動模式，並記錄對應的運動數據。此外新錶又搭載全新自主研發PeakBeats演算法，廠方表示能評估最大攝氧量(VO2 Max)、完全恢復時間、訓練負荷等專業數據，鍛煉更有成效。再者內置BioTracker 3 PPG生物追蹤光學感測器，輕觸手錶僅45秒，即可測量心率、血氧、壓力水平及呼吸頻率共4種指標，幫助自我管理。

作為Zepp OS驅動的Amazfit T-Rex 2，更率先對應連接運動相機，其手錶觸控屏可輕鬆控制GoPro相機不同功能，包括無線連接、命令及遙距GoPro相機狀態，令新錶玩法更豐富。售價方面，符合10 ATM防水等級的Amazfit T-Rex 2售1,498港元，現已上市。