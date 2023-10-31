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科技
2023-10-31 16:30:32

雙11優惠｜友和購物節Iphone 15 Pro Max、PS 5、任天堂Switch減價 過千產品低至1折 滙豐信用卡享折扣

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雙11優惠｜友和購物節Iphone 15 Pro、PS 5、Apple Watch減價 過千產品低至1折 滙豐信用卡享折扣

雙11優惠｜友和購物節Iphone 15 Pro、PS 5、Apple Watch減價 過千產品低至1折 滙豐信用卡享折扣

於11月1日至11日，友和YOHO優行雙11購物節，過千款產品低至$11，必搶產品包括Iphone 15 Pro、PS 5、Apple Watch、任天堂Switch OLED等！今年用滙豐信用卡購物更可享一連串網購優惠，於友和買滿HK$2,000即減HK$150，優惠全店適用！

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友和YOHO雙11購物節每日精選過百件筍貨低至$11或1折！閃購由每日凌晨00:00開始，大家要留意心水產品開賣日期，準時搶貨！

滙豐信用卡持卡人於11月1日至30日期間，於友和YOHO網店單一消費滿HK$2,000，輸入優惠碼「HSBC2023」即減HK$150，優惠全店適用！

在友和YOHO購物節期間，只需HK$2000就可以入手多個人氣產品，用埋優惠碼，即可以折後價HK$1,850，入手任天堂Switch主機、Apple Watch、Gopro Hero 11及Sony真無線藍牙降噪耳機等人氣產品。記得每日00點準時開搶，手快有手慢無。

在11月1日至11月30日期間，友和YOHO會員使用滙豐信用卡於友和消費，即賺友和YOHO雙倍積分，每購物HK$1=2分（一般會員買HK$1=1分），每200積分就可以當HK$1使用！

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友和YOHO雙11購物節日期：2023/11/01 - 2023/11/11

（滙豐信用卡優惠至11月30日）

友和YOHO雙11購物節：友和分店及網店

原文刊登於 YAHOO著數

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