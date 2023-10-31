雙11優惠｜小米瘋狂勁減 POCO X5 5G 只售$1,111 仲有精選手機、熱賣推介、超值套裝 11月13日截止

雙11優惠｜小米瘋狂勁減 POCO X5 5G 只售$1,111 11月13日截止

小米香港今天宣佈一年一度的「雙11」於今日（10月31日）至11月13日舉行。一如既往，今年除了產品價格折扣和領取更多優惠券、限時秒殺及消費獎賞以外，更推出精選智能生活套裝和11月新品：Xiaomi 顯示器 A27i及Xiaomi 室外攝影機CW400驚喜上市；其中10月新品Xiaomi 智能空氣炸鍋6.5L （白／黑色）更於全渠道正式隆重上市，「雙11」活動期間內購買，更可享有$50價格優惠，以$599購買 （原價$ 649）!

每年小米「雙11」活動前夕，小米官網都會安排大型直播活動，今年也不例外，顧客可於10月31日晚上8時前往小米官網，觀看小米「雙11」活動直播，領取限量現金券，即時購買以下優惠價產品，享雙重折扣優惠，同時，當晚每人單筆消費滿$1,111，可以優惠價$111換購Redmi Watch 3 Active （深空黑、暮雲灰）（原價$329)!

雙11優惠｜今晚8時起觀看小米直播可以優惠價買POCO X5 5G等電子產品