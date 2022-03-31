雲端免費學丨《AWS Cloud Quest：雲端工作者》以遊戲助初哥學習雲端知識

在《AWS Cloud Quest：雲端工作者》中，玩家需要在虛擬城市中擊落無人機並收集寶石來完成任務，並在過程中學習雲端運算基礎概念。遊戲由AWS培訓和認證部門設計，提供3D角色扮演的遊戲式學習體驗課程，學生如想在遊戲中獲勝，就必須學習雲端技能並幫助遊戲角色建設更完善的城市。遊戲形式包括影片、測驗與模擬現實商業場景的實踐練習。在整個冒險之旅中，可以透過探索AWS在運算、儲存、數據庫、安全等技術領域的核心服務，瞭解雲端運算的概念。

同時AWS還推出了全新升級版AWS Educate計劃，不僅新增了更多互動式的學習內容，還豁免參加者以「.edu」結尾的電郵地址註冊，降低參與計劃的門檻。AWS Educate向所有年滿13歲的參加者，提供數百小時免費培訓和資源，參加者可跟據個人進度自學，並為剛接觸雲端運算的參加者提供專屬實驗室，練習所學的雲端知識。今次隨升級版還新增了一系列學習內容，包括：《雲端運算 101》、《AWS DeepRacer 入門》、《機器學習基礎》和《建構者實驗室》4個新課程、AWS Management Console的10個新實驗室和全新網上「探索」部分等。