雲端會計丨紓緩人才壓力 Intuit QuickBooks開放免費人工智能會計服務

香港會計師公會上月曾表示，年內將有三成會計師離開香港，本港將面臨會計人才短缺的問題。現時本港擁有逾36萬家中小企，佔本港私營企業44%勞動力，然而並非所有公司均會聘請專業會計人員，或須付費向外界外求，當中涉及時間和成本問題，加上會計人才短缺的大環境下，情況會更加嚴峻。

雲端會計系統Intuit早前宣布於香港引入Intuit QuickBooks，專為中小企提供人工智能會計服務。核心會計功能包括處理開票、開支和財務報告等，為中小企提供會計支援及增加營運效率。而Intuit QuickBooks更開放「QuickBooks Online Accountant」(簡稱：QBOA)供全球免費使用。系統針對會計從業員遇到的困難，將所有工作流程、與客戶互動的紀錄及帳務集中一併處理。軟件將有助專業會計師將工作轉移至雲端，提高公司營運效率和增加拓展業務的可能性。

QuickBooks Online Accountant提供以下服務：

登入即時看到過往客戶及現有客戶的資料；

自動為資料進行分類，將需要手動輸入資料的次數減至最低，減少人為錯誤；

透過工作流程適時發放通知，把行常作業自動化；

經整合的應用程式能提供綜合報告、管理庫存、支出、薪資單、電子商務等功能；

應用人工智能預測應繳稅款，協助自行評估申報。

Intuit亦承諾將透過Zoom教學，提供免費QBOA新手支援；亦為初次使用Intuit QuickBooks的新舊客戶提供支援。

為慶祝QBOA全球上市，官方推出限時優惠，鼓勵小微企業客戶採用Intuit QuickBooks，提供三個月每月8港元服務優惠，每月每檔案只需8港元。本港開發者更可在QuickBooks全球應用程式商店發布應用程式，收集糧單、支付、存貨和特定地區的專有應用程式，與QuickBooks進行整合。

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